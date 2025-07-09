В Екатеринбурге застройщику пригрозили отзывом разрешения на строительства из-за расползающегося котлована

– сказал вице-мэр.

«Уже сейчас видны проблемы, которые возникли в процессе подготовки "нулевого" цикла, например, расчёт шпунтового ограждения котлована. Возможны ошибки в геологических изысканиях. Очевидно, что застройщик должен был сразу переработать проект после подвижки грунтов. Так или иначе, но мы привлекаем независимых экспертов, которые в течение короткого промежутка времени дадут заключение»