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В Екатеринбурге застройщику пригрозили отзывом разрешения на строительства из-за расползающегося котлована
Фото: «Екатеринбург. Главное» / t.me/ekatglavnoe
Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий в мэрии строительный сектор, пригрозил отозвать разрешение на строительство у застройщика, который не уследил за расползающимся котлованом.
Как сообщил близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», Рустам Галямов снова выезжал к дому №4 по улице Раевского, двор которого покрылся трещинами, где после разговора с инициативной группой жителей Галямов пообещал организовать и провести тщательную независимую экспертизу проекта строящегося дома, под который готовился котлован.
Галямов не исключил отзыв разрешения на строительства на участке.
В «Атомстройкомплексе», одна из структур которого ведёт работы, прокомментировали визит заместителя городского главы на проблемную стройплощадку.
Там также добавили, что как только будет завершена экспертная проверка и получено заключение независимой экспертной организации, они приступят к восстановлению нарушенного благоустройства.
Напомним, на прошлой неделе застройщик по требованию городских властей прекратил работы по закладке фундамента и гарантировала восстановление территории, нарушенной обвалом земли в котлован.
Как сообщил близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», Рустам Галямов снова выезжал к дому №4 по улице Раевского, двор которого покрылся трещинами, где после разговора с инициативной группой жителей Галямов пообещал организовать и провести тщательную независимую экспертизу проекта строящегося дома, под который готовился котлован.
«Уже сейчас видны проблемы, которые возникли в процессе подготовки "нулевого" цикла, например, расчёт шпунтового ограждения котлована. Возможны ошибки в геологических изысканиях. Очевидно, что застройщик должен был сразу переработать проект после подвижки грунтов. Так или иначе, но мы привлекаем независимых экспертов, которые в течение короткого промежутка времени дадут заключение»
– сказал вице-мэр.
Галямов не исключил отзыв разрешения на строительства на участке.
В «Атомстройкомплексе», одна из структур которого ведёт работы, прокомментировали визит заместителя городского главы на проблемную стройплощадку.
«В соответствии с предписаниями замглавы администрации Екатеринбурга Рустама Галямова, полученными в официальном письме от 10 июля, на строительной площадке остановлены все работы, за исключением работ по отводу и откачке воды. Выполнен комплекс мероприятий по остановке просадки грунта и укреплению ограждения котлована, путем обратной засыпки откосов. Ведётся постоянный геодезический мониторинг ограждения котлована, благоустройства и конструкций дома»,
– сказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании.
Там также добавили, что как только будет завершена экспертная проверка и получено заключение независимой экспертной организации, они приступят к восстановлению нарушенного благоустройства.
Напомним, на прошлой неделе застройщик по требованию городских властей прекратил работы по закладке фундамента и гарантировала восстановление территории, нарушенной обвалом земли в котлован.
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