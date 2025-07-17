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«Водоканал-НТ» обязали каждый день платить по 15 тысяч рублей за загрязнение реки Тагил
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск природоохранного прокурора к ООО «Водоканал-НТ» и обязал предприятие ежедневно платить 15 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в четверг, 17 июля 2025 года, суд удовлетворил заявление природоохранного прокурора и назначил ООО «Водоканал-НТ» судебную неустойку за многолетнее неисполнение решения суда, обязывающего прекратить незаконный сброс сточных вод с превышением нормативов ПДК вредных веществ.
Претензии к ресурсоснабжающей организации начались ещё десять лет назад. В 2015 году суд признал сбросы сточных вод в реку Тагил, ручей Безымянный и Черноисточинское водохранилище незаконными из-за многократного превышения ПДК вредных веществ. Затем в 2016 году от предприятия потребовали устранить нарушения до конца года. В 2017 году было возбуждено исполнительно производство. «Водоканал-НТ» попросил отсрочку до 2019 года, но снова не успел.
В 2019 году загрязнение Черноисточинского водохранилища прекратилось. В 2022-2023 годах исполнение требований суда было признано номинально, но из-за того, что сбросы продолжились, производство возобновили. В 2023-2024 годах прекратился незаконный слив сточных вод в ручей Безымянный, так как компания отказалась от разрешения на водопользование. Однако в реку Тагил до сих пор попадают загрязняющие вещества. В 2025 году «Водоканал-НТ» вновь попросило отсрочку, но суд отказал.
Как пояснили в пресс-службе судов области, у предприятия было десять лет, чтобы решить проблему. Сбросы прекратились, но только в два из трёх водных объектов.
Определение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в четверг, 17 июля 2025 года, суд удовлетворил заявление природоохранного прокурора и назначил ООО «Водоканал-НТ» судебную неустойку за многолетнее неисполнение решения суда, обязывающего прекратить незаконный сброс сточных вод с превышением нормативов ПДК вредных веществ.
Претензии к ресурсоснабжающей организации начались ещё десять лет назад. В 2015 году суд признал сбросы сточных вод в реку Тагил, ручей Безымянный и Черноисточинское водохранилище незаконными из-за многократного превышения ПДК вредных веществ. Затем в 2016 году от предприятия потребовали устранить нарушения до конца года. В 2017 году было возбуждено исполнительно производство. «Водоканал-НТ» попросил отсрочку до 2019 года, но снова не успел.
В 2019 году загрязнение Черноисточинского водохранилища прекратилось. В 2022-2023 годах исполнение требований суда было признано номинально, но из-за того, что сбросы продолжились, производство возобновили. В 2023-2024 годах прекратился незаконный слив сточных вод в ручей Безымянный, так как компания отказалась от разрешения на водопользование. Однако в реку Тагил до сих пор попадают загрязняющие вещества. В 2025 году «Водоканал-НТ» вновь попросило отсрочку, но суд отказал.
Как пояснили в пресс-службе судов области, у предприятия было десять лет, чтобы решить проблему. Сбросы прекратились, но только в два из трёх водных объектов.
«Этот вердикт – сигнал всем нарушителям природоохранного законодательства: нельзя годами уклоняться от ответственности, ссылаясь на "объективные трудности". Каждый день промедления теперь стоит денег. Природа не может ждать ещё 15 лет»,
– подчеркнули в суде.
Определение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
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