«Водоканал-НТ» обязали каждый день платить по 15 тысяч рублей за загрязнение реки Тагил

– подчеркнули в суде.

«Этот вердикт – сигнал всем нарушителям природоохранного законодательства: нельзя годами уклоняться от ответственности, ссылаясь на "объективные трудности". Каждый день промедления теперь стоит денег. Природа не может ждать ещё 15 лет»,