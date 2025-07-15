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Пассажиры поезда «Новороссийск – Екатеринбург» пожаловались на грязь и жару
Кадры из видео: «Осторожно, новости» / t.me/ostorozhno_novosti
Пассажиры поезда «Новороссийск – Екатеринбург» пожаловались на условия в вагонах. По их словам, они оказались вынуждены ехать среди антисанитарии.
Люди рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что в вагонах было грязно, мусорки были переполнены, а вдобавок к этому не работали кондиционеры, из-за чего приходилось ехать при температуре +30 градусов. Пассажиры пробовали жаловаться на жару, но им ответили, что «кондиционер не справляется».
Транспортная прокуратура уже заинтересовалась ситуацией.
Люди рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что в вагонах было грязно, мусорки были переполнены, а вдобавок к этому не работали кондиционеры, из-за чего приходилось ехать при температуре +30 градусов. Пассажиры пробовали жаловаться на жару, но им ответили, что «кондиционер не справляется».
Транспортная прокуратура уже заинтересовалась ситуацией.
«Уральской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия»,
– говорится в сообщении ведомства.
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