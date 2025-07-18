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В столице Урала проведут конкурс по сбору макулатуры

13.52 Пятница, 18 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Осенью в столице Урала собираются объяснить конкурс по сбору макулатуры «Бумаге – вторую жизнь!». Готовиться можно уже сейчас.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации, глава уральской столицы Алексей Орлов поручил провести конкурс с 8 сентября по 21 октября. Он будет проходить в два этапа: с 8 сентября по 12 октября будут принимать макулатуру, а с 13 по 21 октября подсчитывать её, чтобы определить победителей.

Участвовать в нём предлагают детским садам, школам, техникумам, колледжам, а также вузам, учреждениям культуры и общественным организациям.

«Для этого необходимо подать соответствующую заявку в комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, предоставив акт об объеме сданной макулатуры»,

– сказали в мэрии.


Всего будет восемь номинаций:
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди дошкольных образовательных организаций»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди общеобразовательных организаций»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди организаций дополнительного образования»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди профессиональных образовательных организаций»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди образовательных организаций высшего образования»;
– «Лучшее учреждение по сбору макулатуры среди учреждений культуры»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди общественных организаций»;
– «Лучшая фотоистория».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:00 Власти Екатеринбурга собираются снести шиномотнтажку на улице Маневровой
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17:46 Жителя Камышлова обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
17:40 Из-за пьяного отца в Ирбите семилетний ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса
17:29 Бывшему начальник ГИБДД Полевского запросили 11 лет лишения свободы за взяточничество
17:01 Паслер заявил об отсутствии намерений массово расторгать действующие концессии
16:44 СМИ сообщают о возбуждении ещё одного уголовного дела в связи с прошлогодним взрывом газа в Нижнем Тагиле
16:13 В Верхней Пышме в честь 170-летия города открыли стелу
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