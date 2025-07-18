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В столице Урала проведут конкурс по сбору макулатуры
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Осенью в столице Урала собираются объяснить конкурс по сбору макулатуры «Бумаге – вторую жизнь!». Готовиться можно уже сейчас.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации, глава уральской столицы Алексей Орлов поручил провести конкурс с 8 сентября по 21 октября. Он будет проходить в два этапа: с 8 сентября по 12 октября будут принимать макулатуру, а с 13 по 21 октября подсчитывать её, чтобы определить победителей.
Участвовать в нём предлагают детским садам, школам, техникумам, колледжам, а также вузам, учреждениям культуры и общественным организациям.
Всего будет восемь номинаций:
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди дошкольных образовательных организаций»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди общеобразовательных организаций»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди организаций дополнительного образования»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди профессиональных образовательных организаций»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди образовательных организаций высшего образования»;
– «Лучшее учреждение по сбору макулатуры среди учреждений культуры»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди общественных организаций»;
– «Лучшая фотоистория».
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации, глава уральской столицы Алексей Орлов поручил провести конкурс с 8 сентября по 21 октября. Он будет проходить в два этапа: с 8 сентября по 12 октября будут принимать макулатуру, а с 13 по 21 октября подсчитывать её, чтобы определить победителей.
Участвовать в нём предлагают детским садам, школам, техникумам, колледжам, а также вузам, учреждениям культуры и общественным организациям.
«Для этого необходимо подать соответствующую заявку в комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, предоставив акт об объеме сданной макулатуры»,
– сказали в мэрии.
Всего будет восемь номинаций:
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди дошкольных образовательных организаций»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди общеобразовательных организаций»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди организаций дополнительного образования»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди профессиональных образовательных организаций»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди образовательных организаций высшего образования»;
– «Лучшее учреждение по сбору макулатуры среди учреждений культуры»;
– «Лучшая организация по сбору макулатуры среди общественных организаций»;
– «Лучшая фотоистория».
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