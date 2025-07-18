В столице Урала проведут конкурс по сбору макулатуры





– сказали в мэрии. «Для этого необходимо подать соответствующую заявку в комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, предоставив акт об объеме сданной макулатуры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Осенью в столице Урала собираются объяснить конкурс по сбору макулатуры «Бумаге – вторую жизнь!». Готовиться можно уже сейчас.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации, глава уральской столицы Алексей Орлов поручил провести конкурс с 8 сентября по 21 октября. Он будет проходить в два этапа: с 8 сентября по 12 октября будут принимать макулатуру, а с 13 по 21 октября подсчитывать её, чтобы определить победителей.Участвовать в нём предлагают детским садам, школам, техникумам, колледжам, а также вузам, учреждениям культуры и общественным организациям.Всего будет восемь номинаций: