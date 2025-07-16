Трёх зацеперов сняли с «колбасы» сотрудники екатеринбургской полиции





– рассказали в полиции. «В результате полицейским все же пришлось снимать с "колбасы" трёх любителей экстрима. С подростками и их законными представителями были составлены соответствующие беседы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники полиции продолжают выходить в рейды на зацеперов. Так, на неделе правоохранителям удалось снять с «колбасы» трёх подростков.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в рамках рейда сотрудники отдела полиции № 12 Чкаловского района и их коллеги из других территориальных ОВД патрулировали улицы Титова, Техническую, Белореченскую, Пехотинцев, Бебеля, Халтурина, Таватуйскую и другие, а также говорили с детьми на остановочных комплексах о том, насколько опасным может быть такое развлечение.Информацию о юных зацеперах уже передали в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних.Отмечается, что разъяснительная работа на эту тему также регулярно проводится в школах.