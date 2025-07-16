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Власти Екатеринбурга собираются снести шиномотнтажку на улице Маневровой
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти собираются снести здание шиномонтажного сервиса на Маневровой, 1, который находится возле спортивного комплекса «Локомотив». Городской глава Алексей Орлов уже подписал необходимое постановление.
Как поясняется на сайте города, сооружение возведено без разрешения городских властей и не зарегистрировано должным образом.
Там также напомнили, что с 1 января 2024 года автосервисы не включаются в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Чтобы работать, им необходимо получать специальное разрешение на пользование земельным участком.
Как поясняется на сайте города, сооружение возведено без разрешения городских властей и не зарегистрировано должным образом.
«Владелец обязан снести строение до 31 октября. В противном случае муниципалитет сделает это своими силами и обратится в суд за возмещением затрат»,
– говорят в мэрии.
Там также напомнили, что с 1 января 2024 года автосервисы не включаются в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Чтобы работать, им необходимо получать специальное разрешение на пользование земельным участком.
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