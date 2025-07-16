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Власти Екатеринбурга собираются снести шиномотнтажку на улице Маневровой

11.00 Пятница, 18 июля 2025
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
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Екатеринбургские власти собираются снести здание шиномонтажного сервиса на Маневровой, 1, который находится возле спортивного комплекса «Локомотив». Городской глава Алексей Орлов уже подписал необходимое постановление.

Как поясняется на сайте города, сооружение возведено без разрешения городских властей и не зарегистрировано должным образом.

«Владелец обязан снести строение до 31 октября. В противном случае муниципалитет сделает это своими силами и обратится в суд за возмещением затрат»,

– говорят в мэрии.


Там также напомнили, что с 1 января 2024 года автосервисы не включаются в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Чтобы работать, им необходимо получать специальное разрешение на пользование земельным участком.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:40 Трёх зацеперов сняли с «колбасы» сотрудники екатеринбургской полиции
11:00 Власти Екатеринбурга собираются снести шиномотнтажку на улице Маневровой
10:05 К 11 годам приговорили жителя Ревды за убийство родной сестры
09:44 В больнице Нижнего Тагила скончался байкер после столкновения с автомобилем Renault
23:31 СМИ сообщают об объявлении в розыск лидера азербайджанской диаспоры на Урале
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19:20 В одном из 15 свердловских пожаров минувших суток пострадал человек
17:46 Жителя Камышлова обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
17:40 Из-за пьяного отца в Ирбите семилетний ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса
17:29 Бывшему начальник ГИБДД Полевского запросили 11 лет лишения свободы за взяточничество
17:01 Паслер заявил об отсутствии намерений массово расторгать действующие концессии
16:44 СМИ сообщают о возбуждении ещё одного уголовного дела в связи с прошлогодним взрывом газа в Нижнем Тагиле
16:13 В Верхней Пышме в честь 170-летия города открыли стелу
15:43 Дело заказавшей убийство экс-супруга екатеринбурженки передали в суд
14:10 Паслер анонсировал строительство жилья для медицинских работников
13:50 Известному криминальному авторитету Овчинникову огласили приговор в Екатеринбурге
12:51 Паслер обещал полное объявление троллейбусного парка в Екатеринбурге
12:03 Пьяная мать с ребёнком в машине въехала в опору ЛЭП в Камышловском районе
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