Директора мясоторговой компании из Екатеринбурга обвиняют в даче взятки ветеринарам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Кировский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении 45-летнего директора коммерческой организации. Ему инкриминируется дача взятки должностному лицу в крупном размере.По версии следствия, руководитель и учредитель ООО «Артис», занимающегося оптовой торговлей мясом, с февраля 2022 года по ноябрь 2024 года передавал ветеринарному врачу ГБУ Свердловской области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» деньги за незаконные услуги. Общая сумма взятки составила 360 тысяч рублей. Этими деньгами обеспечивалось оформление ветеринарных сертификатов и справок, проведение осмотров продукции и транспортных средств в любое удобное для предпринимателя время, как и содействие в контроле условий перевозки товара.Обвиняемый полностью признал свою вину, но от суда это его не спасло. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.Дело в отношении ветеринарного врача выделено в отдельное производство и находится на стадии предварительного следствия, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.