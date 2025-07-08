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Директора мясоторговой компании из Екатеринбурга обвиняют в даче взятки ветеринарам

20.48 Четверг, 17 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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В Кировский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении 45-летнего директора коммерческой организации. Ему инкриминируется дача взятки должностному лицу в крупном размере.

По версии следствия, руководитель и учредитель ООО «Артис», занимающегося оптовой торговлей мясом, с февраля 2022 года по ноябрь 2024 года передавал ветеринарному врачу ГБУ Свердловской области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» деньги за незаконные услуги. Общая сумма взятки составила 360 тысяч рублей. Этими деньгами обеспечивалось оформление ветеринарных сертификатов и справок, проведение осмотров продукции и транспортных средств в любое удобное для предпринимателя время, как и содействие в контроле условий перевозки товара.

Обвиняемый полностью признал свою вину, но от суда это его не спасло. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Дело в отношении ветеринарного врача выделено в отдельное производство и находится на стадии предварительного следствия, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:29 Бывшему начальник ГИБДД Полевского запросили 11 лет лишения свободы за взяточничество
17:01 Паслер заявил об отсутствии намерений массово расторгать действующие концессии
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16:13 В Верхней Пышме в честь 170-летия города открыли стелу
15:43 Дело заказавшей убийство экс-супруга екатеринбурженки передали в суд
14:10 Паслер анонсировал строительство жилья для медицинских работников
13:50 Известному криминальному авторитету Овчинникову огласили приговор в Екатеринбурге
12:51 Паслер обещал полное объявление троллейбусного парка в Екатеринбурге
12:03 Пьяная мать с ребёнком в машине въехала в опору ЛЭП в Камышловском районе
11:38 Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге
10:42 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге после хищения сбережений у горожанки
09:42 Заброшенные пашни обнаружил Россельхознадзор в Свердловской области
09:11 Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд
21:40 Открыт последний участок трассы Екатеринбург — Казань
21:05 Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца
21:01 На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП
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19:48 Госпрограмму по развитию ЖКХ обновили в Свердловской области
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