Жителей Буланаша питьевой водой снабжали нелицензионно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Артёмовская городская прокуратура выявила серьёзные нарушения экологического законодательства в деятельности муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство посёлка Буланаш». Проверка показала, что организация эксплуатировала артезианские скважины для обеспечения жителей холодной питьевой водой без необходимой лицензии на право пользования недрами.После выявления нарушений прокуратура внесла представление руководству МУП с требованием оформить разрешительную документацию. Однако предписание не было исполнено в установленный срок. В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на предприятие обязанности получить соответствующую лицензию.Только после подачи иска МУП «ЖКХ поселка Буланаш» оформил необходимые документы и этим избежал суда: производство по делу было прекращено, поскольку требования прокурора были добровольно удовлетворены, — поясняют в областной прокуратуре.