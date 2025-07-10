Возрастное ограничение 18+

Жителей Буланаша питьевой водой снабжали нелицензионно

19.36 Четверг, 17 июля 2025
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Артёмовская городская прокуратура выявила серьёзные нарушения экологического законодательства в деятельности муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство посёлка Буланаш». Проверка показала, что организация эксплуатировала артезианские скважины для обеспечения жителей холодной питьевой водой без необходимой лицензии на право пользования недрами.

После выявления нарушений прокуратура внесла представление руководству МУП с требованием оформить разрешительную документацию. Однако предписание не было исполнено в установленный срок. В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на предприятие обязанности получить соответствующую лицензию.

Только после подачи иска МУП «ЖКХ поселка Буланаш» оформил необходимые документы и этим избежал суда: производство по делу было прекращено, поскольку требования прокурора были добровольно удовлетворены, — поясняют в областной прокуратуре.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Природоохранная прокуратура выявила незаконную вырубку возле посёлка Черноисточинск
10 июля 2025
Облпрокуратура выявила сотни нарушений трудовых прав свердловских педагогов
14 июля 2025
Карпинскую администрацию обязали вне очереди предоставить местной жительнице благоустроенную квартиру
08 июля 2025
В Екатеринбурге по антикоррупционным законам оштрафовали охранную организацию
08 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Глава Североуральска ушла в отставку после критики от Дениса Паслера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:36 Жителей Буланаша питьевой водой снабжали нелицензионно
19:20 В одном из 15 свердловских пожаров минувших суток пострадал человек
17:46 Жителя Камышлова обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
17:40 Из-за пьяного отца в Ирбите семилетний ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса
17:29 Бывшему начальник ГИБДД Полевского запросили 11 лет лишения свободы за взяточничество
17:01 Паслер заявил об отсутствии намерений массово расторгать действующие концессии
16:44 СМИ сообщают о возбуждении ещё одного уголовного дела в связи со взрывом газа в Нижнем Тагиле в 2024 году
16:13 В Верхней Пышме в честь 170-летия города открыли стелу
15:43 Дело заказавшей убийство экс-супруга екатеринбурженки передали в суд
14:10 Паслер анонсировал строительство жилья для медицинских работников
13:50 Известному криминальному авторитету Овчинникову огласили приговор в Екатеринбурге
12:51 Паслер обещал полное объявление троллейбусного парка в Екатеринбурге
12:03 Пьяная мать с ребёнком в машине въехала в опору ЛЭП в Камышловском районе
11:38 Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге
10:42 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге после хищения сбережений у горожанки
09:42 Заброшенные пашни обнаружил Россельхознадзор в Свердловской области
09:11 Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд
21:40 Открыт последний участок трассы Екатеринбург — Казань
21:05 Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца
21:01 На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП
20:31 Жительница Верхней Салды осуждена за убийство собутыльника
20:23 С начала лета в Свердловской области на воде погибли 17 человек
19:48 Госпрограмму по развитию ЖКХ обновили в Свердловской области
19:26 «Тёплое слово» прозвучит в Литературной гостиной Белинки
18:39 Метадон из тайника: в Нижнем Тагиле осуждена пара за хранение наркотиков
18:06 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы за вторник
Все новости Свердловской области
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Все новости России и мира
19:36 Жителей Буланаша питьевой водой снабжали нелицензионно
19:20 В одном из 15 свердловских пожаров минувших суток пострадал человек
17:46 Жителя Камышлова обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
17:40 Из-за пьяного отца в Ирбите семилетний ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса
17:29 Бывшему начальник ГИБДД Полевского запросили 11 лет лишения свободы за взяточничество
17:01 Паслер заявил об отсутствии намерений массово расторгать действующие концессии
16:44 СМИ сообщают о возбуждении ещё одного уголовного дела в связи со взрывом газа в Нижнем Тагиле в 2024 году
16:13 В Верхней Пышме в честь 170-летия города открыли стелу
15:43 Дело заказавшей убийство экс-супруга екатеринбурженки передали в суд
14:10 Паслер анонсировал строительство жилья для медицинских работников
13:50 Известному криминальному авторитету Овчинникову огласили приговор в Екатеринбурге
12:51 Паслер обещал полное объявление троллейбусного парка в Екатеринбурге
12:03 Пьяная мать с ребёнком в машине въехала в опору ЛЭП в Камышловском районе
11:38 Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге
10:42 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге после хищения сбережений у горожанки
09:42 Заброшенные пашни обнаружил Россельхознадзор в Свердловской области
09:11 Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд
21:40 Открыт последний участок трассы Екатеринбург — Казань
21:05 Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца
21:01 На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП
20:31 Жительница Верхней Салды осуждена за убийство собутыльника
20:23 С начала лета в Свердловской области на воде погибли 17 человек
19:48 Госпрограмму по развитию ЖКХ обновили в Свердловской области
19:26 «Тёплое слово» прозвучит в Литературной гостиной Белинки
18:39 Метадон из тайника: в Нижнем Тагиле осуждена пара за хранение наркотиков
18:06 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы за вторник
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK