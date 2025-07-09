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Жителя Камышлова обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителя Камышлова, который отказался от контракта с Минобороны, обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей. Речь об учебе по программе военной подготовки в военном центре при УрФУ.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодой человек в 2017 году заключил с министерством обороны договор — об обучении в этом центре, а также о дальнейшем прохождении военной службы по контракту. Но в 2022 году, зимой, его отчислили, так как он отказался заключать контракт с Минобороны.
Позже этим заинтересовалась военная прокуратура. Военный прокурор обратился в суд Камышлова с иском о возмещении средств, затраченных на обучение молодого человека.
Там также добавили, что срок обучения составил 5 лет 3 месяца.
Молодой человек с иском согласился полностью. Суд взыскал с него в доход федерального бюджета всю эту сумму, а также госпошлину – 23 598 рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодой человек в 2017 году заключил с министерством обороны договор — об обучении в этом центре, а также о дальнейшем прохождении военной службы по контракту. Но в 2022 году, зимой, его отчислили, так как он отказался заключать контракт с Минобороны.
Позже этим заинтересовалась военная прокуратура. Военный прокурор обратился в суд Камышлова с иском о возмещении средств, затраченных на обучение молодого человека.
«Согласно расчету средств федерального бюджета, сумма денежных средств, затраченных на его военную подготовку, составила 929 912 рублей»,
– уточнили в суде.
Там также добавили, что срок обучения составил 5 лет 3 месяца.
Молодой человек с иском согласился полностью. Суд взыскал с него в доход федерального бюджета всю эту сумму, а также госпошлину – 23 598 рублей.
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