Возрастное ограничение 18+

Паслер анонсировал строительство жилья для медицинских работников

14.10 Четверг, 17 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В ходе пресс-конференции временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер сообщил, что в 2025 году для медицинских работников начнут строить жильё.

Таким образом власти собираются решать кадровый вопрос, где сохраняется дефицит кадров, передают в департаменте информполитики.

Также Паслер напомнил о других мерах поддержки.

«С этого года начинаем строительство жилья для медицинских работников, ранее был увеличен размер "подъёмных" до 100 тысяч рублей, а для работающих в сельской местности – до 150 тысяч рублей. Действует программа "Земский доктор". Для притока кадров также важно улучшать условия труда: новое оборудование, помещения, комфортная рабочая среда»,

– сказал врио губернатора.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Паслер обещал полное объявление троллейбусного парка в Екатеринбурге
17 июля 2025
Для свердловских медиков закупили более 400 электрокардиографов
14 июля 2025
Паслер отчитался перед Мишустиным о социально-экономических показателях Свердловской области
08 июля 2025
Два модульных отеля появятся в Верхней Пышме и Сысерти к 2027 году
13 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Глава Североуральска ушла в отставку после критики от Дениса Паслера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:10 Паслер анонсировал строительство жилья для медицинских работников
13:50 Известному криминальному авторитету Овчинникову огласили приговор в Екатеринбурге
12:51 Паслер обещал полное объявление троллейбусного парка в Екатеринбурге
12:03 Пьяная мать с ребёнком в машине въехала в опору ЛЭП в Камышловском районе
11:38 Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге
10:42 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге после хищения сбережений у горожанки
09:42 Заброшенные пашни обнаружил Россельхознадзор в Свердловской области
09:11 Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд
21:40 Открыт последний участок трассы Екатеринбург — Казань
21:05 Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца
21:01 На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП
20:31 Жительница Верхней Салды осуждена за убийство собутыльника
20:23 С начала лета в Свердловской области на воде погибли 17 человек
19:48 Госпрограмму по развитию ЖКХ обновили в Свердловской области
19:26 «Тёплое слово» прозвучит в Литературной гостиной Белинки
18:39 Метадон из тайника: в Нижнем Тагиле осуждена пара за хранение наркотиков
18:06 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы за вторник
17:45 Похолодание до +5°C и грозы ожидаются в Свердловской области
17:43 Глава Североуральска ушла в отставку после критики от Дениса Паслера
17:11 В Екатеринбурге отменили остановку «Улица Куйбышева»
16:54 Первый муниципальный кванториум готовят к открытию в Екатеринбурге
16:47 Шесть нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские при проверке хостелов Екатеринбурга
16:19 На 14 суток «закрыли» жителя Свердловской области за любовь к тонировке
15:58 Назначена дата суда по уголовному делу помощника главы свердловского ГУФСИН
15:52 В свердловском посёлке Сарапулка подросток на мопеде врезался в грузовик и попал в больницу
14:47 Обвиняемых в пособничестве украинским телефонным мошенникам задержали в Свердловской области
Все новости Свердловской области
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Все новости России и мира
14:10 Паслер анонсировал строительство жилья для медицинских работников
13:50 Известному криминальному авторитету Овчинникову огласили приговор в Екатеринбурге
12:51 Паслер обещал полное объявление троллейбусного парка в Екатеринбурге
12:03 Пьяная мать с ребёнком в машине въехала в опору ЛЭП в Камышловском районе
11:38 Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге
10:42 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге после хищения сбережений у горожанки
09:42 Заброшенные пашни обнаружил Россельхознадзор в Свердловской области
09:11 Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд
21:40 Открыт последний участок трассы Екатеринбург — Казань
21:05 Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца
21:01 На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП
20:31 Жительница Верхней Салды осуждена за убийство собутыльника
20:23 С начала лета в Свердловской области на воде погибли 17 человек
19:48 Госпрограмму по развитию ЖКХ обновили в Свердловской области
19:26 «Тёплое слово» прозвучит в Литературной гостиной Белинки
18:39 Метадон из тайника: в Нижнем Тагиле осуждена пара за хранение наркотиков
18:06 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы за вторник
17:45 Похолодание до +5°C и грозы ожидаются в Свердловской области
17:43 Глава Североуральска ушла в отставку после критики от Дениса Паслера
17:11 В Екатеринбурге отменили остановку «Улица Куйбышева»
16:54 Первый муниципальный кванториум готовят к открытию в Екатеринбурге
16:47 Шесть нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские при проверке хостелов Екатеринбурга
16:19 На 14 суток «закрыли» жителя Свердловской области за любовь к тонировке
15:58 Назначена дата суда по уголовному делу помощника главы свердловского ГУФСИН
15:52 В свердловском посёлке Сарапулка подросток на мопеде врезался в грузовик и попал в больницу
14:47 Обвиняемых в пособничестве украинским телефонным мошенникам задержали в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK