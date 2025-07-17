Паслер анонсировал строительство жилья для медицинских работников

– сказал врио губернатора.

«С этого года начинаем строительство жилья для медицинских работников, ранее был увеличен размер "подъёмных" до 100 тысяч рублей, а для работающих в сельской местности – до 150 тысяч рублей. Действует программа "Земский доктор". Для притока кадров также важно улучшать условия труда: новое оборудование, помещения, комфортная рабочая среда»,