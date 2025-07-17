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Паслер анонсировал строительство жилья для медицинских работников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ходе пресс-конференции временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер сообщил, что в 2025 году для медицинских работников начнут строить жильё.
Таким образом власти собираются решать кадровый вопрос, где сохраняется дефицит кадров, передают в департаменте информполитики.
Также Паслер напомнил о других мерах поддержки.
Таким образом власти собираются решать кадровый вопрос, где сохраняется дефицит кадров, передают в департаменте информполитики.
Также Паслер напомнил о других мерах поддержки.
«С этого года начинаем строительство жилья для медицинских работников, ранее был увеличен размер "подъёмных" до 100 тысяч рублей, а для работающих в сельской местности – до 150 тысяч рублей. Действует программа "Земский доктор". Для притока кадров также важно улучшать условия труда: новое оборудование, помещения, комфортная рабочая среда»,
– сказал врио губернатора.
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