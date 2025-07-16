Возрастное ограничение 18+
Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге
Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге судебные приставы в рамках исполнительного производства забрали у двадцатилетней матери восьмимесячного малыша из-за того, что женщина не обеспечила ребёнку надлежащие условия. Малыш жил в антисанитарии и не получал необходимый уход.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, она была лишена родительских прав в отношении троих детей из-за того, что вела асоциальный образ жизни и заботилась о детях. Двое из них, что были постарше, какое-то время содержались в доме ребёнка, пока опекунство на них не оформила родная бабушка – мама лишённой прав девушки. Третий ребёнок оставался с непутёвой матерью, пока суд не определил передать его под опеку государства.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, она была лишена родительских прав в отношении троих детей из-за того, что вела асоциальный образ жизни и заботилась о детях. Двое из них, что были постарше, какое-то время содержались в доме ребёнка, пока опекунство на них не оформила родная бабушка – мама лишённой прав девушки. Третий ребёнок оставался с непутёвой матерью, пока суд не определил передать его под опеку государства.
«Женщине разъяснено, что она может восстановиться в родительских правах, но для этого ей нужно поменять свой образ жизни, бросить вредные привычки, устроиться на работу, чтобы была возможность содержать детей, заниматься должным воспитанием своих деток»,
– сказали приставы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
20 тысяч компенсации назначили малышу из Краснотурьинска, которого толкнула воспитательница
16 июля 2025
16 июля 2025
Отец из Новоуральска под угрозой уголовной ответственности погасил «миллионный» долг по алиментам
15 июля 2025
15 июля 2025