Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге





– сказали приставы. «Женщине разъяснено, что она может восстановиться в родительских правах, но для этого ей нужно поменять свой образ жизни, бросить вредные привычки, устроиться на работу, чтобы была возможность содержать детей, заниматься должным воспитанием своих деток»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге судебные приставы в рамках исполнительного производства забрали у двадцатилетней матери восьмимесячного малыша из-за того, что женщина не обеспечила ребёнку надлежащие условия. Малыш жил в антисанитарии и не получал необходимый уход.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, она была лишена родительских прав в отношении троих детей из-за того, что вела асоциальный образ жизни и заботилась о детях. Двое из них, что были постарше, какое-то время содержались в доме ребёнка, пока опекунство на них не оформила родная бабушка – мама лишённой прав девушки. Третий ребёнок оставался с непутёвой матерью, пока суд не определил передать его под опеку государства.