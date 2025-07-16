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Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге

11.38 Четверг, 17 июля 2025
Фото: ГУФССП по Свердловской области
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В Екатеринбурге судебные приставы в рамках исполнительного производства забрали у двадцатилетней матери восьмимесячного малыша из-за того, что женщина не обеспечила ребёнку надлежащие условия. Малыш жил в антисанитарии и не получал необходимый уход.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, она была лишена родительских прав в отношении троих детей из-за того, что вела асоциальный образ жизни и заботилась о детях. Двое из них, что были постарше, какое-то время содержались в доме ребёнка, пока опекунство на них не оформила родная бабушка – мама лишённой прав девушки. Третий ребёнок оставался с непутёвой матерью, пока суд не определил передать его под опеку государства.

«Женщине разъяснено, что она может восстановиться в родительских правах, но для этого ей нужно поменять свой образ жизни, бросить вредные привычки, устроиться на работу, чтобы была возможность содержать детей, заниматься должным воспитанием своих деток»,

– сказали приставы.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:42 Заброшенные пашни обнаружил Россельхознадзор в Свердловской области
09:11 Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд
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21:05 Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца
21:01 На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП
20:31 Жительница Верхней Салды осуждена за убийство собутыльника
20:23 С начала лета в Свердловской области на воде погибли 17 человек
19:48 Госпрограмму по развитию ЖКХ обновили в Свердловской области
19:26 «Тёплое слово» прозвучит в Литературной гостиной Белинки
18:39 Метадон из тайника: в Нижнем Тагиле осуждена пара за хранение наркотиков
18:06 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы за вторник
17:45 Похолодание до +5°C и грозы ожидаются в Свердловской области
17:43 Глава Североуральска ушла в отставку после критики от Дениса Паслера
17:11 В Екатеринбурге отменили остановку «Улица Куйбышева»
16:54 Первый муниципальный кванториум готовят к открытию в Екатеринбурге
16:47 Шесть нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские при проверке хостелов Екатеринбурга
16:19 На 14 суток «закрыли» жителя Свердловской области за любовь к тонировке
15:58 Назначена дата суда по уголовному делу помощника главы свердловского ГУФСИН
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