Заброшенные пашни обнаружил Россельхознадзор в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Более 500 гектаров заброшенных пахотных земель обнаружил Россельхознадзор в Невьянском районе Свердловской области.Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в июле должностные лица ведомства проверяли четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 506,44 гектара, которые арендует одно юридическое лицо, и все они оказались зарощены кустами берёзы и молодыми соснами, а также травой: борщевиком, полынью, бодяком и пижмой.Специалисты зафиксировали нарушения, которые выразились в нецелевом использовании сельхозземель, и объявили арендатору предостережения о недопустимости такого обращения с пашнями.