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Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация: ОТВ)
В Свердловской области предложили начать начислять пенсионные баллы за родительский труд в качестве меры для стимуляции демографии. Идею озвучила профессор кафедры социологии УрФУ, демограф Анна Багирова в эфире ОТВ в программе «Акцент».
Она считает, что, если ввести пенсионные выплаты за качество и объемы реализованного родительского труда, это может переломить ситуацию, так как станет «гарантированной государством инвестицией в достойную старость».
Однако представлениями о том, как это рассчитывать, она озвучивать не стала, лишь сообщив, что у её коллектива есть «разработки» на эту тему.
Она считает, что, если ввести пенсионные выплаты за качество и объемы реализованного родительского труда, это может переломить ситуацию, так как станет «гарантированной государством инвестицией в достойную старость».
«Когда молодые люди заключают брак и задумываются о детях, то они должны понимать, что это государство будет стимулировать: достигнув пенсионного возраста, они получат ощутимую поддержку от государства за качество и объёмы реализованного родительского труда»,
– сказала Багирова.
Однако представлениями о том, как это рассчитывать, она озвучивать не стала, лишь сообщив, что у её коллектива есть «разработки» на эту тему.
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