Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд

– сказала Багирова.

«Когда молодые люди заключают брак и задумываются о детях, то они должны понимать, что это государство будет стимулировать: достигнув пенсионного возраста, они получат ощутимую поддержку от государства за качество и объёмы реализованного родительского труда»,