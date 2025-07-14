



— пишет Орлов. «В этом году к празднованию приурочим открытие первого муниципального кванториума на Луначарского, 167. Сейчас в здании завершается капитальный ремонт. На 350 “квадратах” смогут заниматься 250 подростков старше 12 лет»,

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Первый муниципальный кванториум готовят к открытию в Екатеринбурге. Об этом пишет мэр города Алексей Орлов.В здании завершают капремонт, открытие готовят ко Дню города.Детям обещают уникальный технопарк, который станет «мощным инструментом профориентации». Здесь будут обучать основам промышленного дизайна, медиа, моделирования, робототехники и т.д.Предполагается, что каждое направление будет иметь «собственного индустриального партнёра».