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Первый муниципальный кванториум готовят к открытию в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
Первый муниципальный кванториум готовят к открытию в Екатеринбурге. Об этом пишет мэр города Алексей Орлов.
В здании завершают капремонт, открытие готовят ко Дню города.
Детям обещают уникальный технопарк, который станет «мощным инструментом профориентации». Здесь будут обучать основам промышленного дизайна, медиа, моделирования, робототехники и т.д.
Предполагается, что каждое направление будет иметь «собственного индустриального партнёра».
В здании завершают капремонт, открытие готовят ко Дню города.
«В этом году к празднованию приурочим открытие первого муниципального кванториума на Луначарского, 167. Сейчас в здании завершается капитальный ремонт. На 350 “квадратах” смогут заниматься 250 подростков старше 12 лет»,
— пишет Орлов.
Детям обещают уникальный технопарк, который станет «мощным инструментом профориентации». Здесь будут обучать основам промышленного дизайна, медиа, моделирования, робототехники и т.д.
Предполагается, что каждое направление будет иметь «собственного индустриального партнёра».
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