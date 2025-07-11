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В Екатеринбурге отменили остановку «Улица Куйбышева»
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге отменили остановку «Улица Куйбышева», но временно. Это произошло из-за ремонтных работ, которые сегодня утром начали проводить специалисты «Водоканала».
В связи с этим с 10.20 автобусы № 60, 65, 77, 89, 100 и троллейбусы № 25, 27, 31, 35 и 36 стали проезжать мимо. Об этом сообщается на сайте города.
Ремонт проводится перед перекрёстком улиц Белинского – Куйбышева в сторону гостиницы Центральная. Там специалисты «Водоканала» сейчас меняют трубы. Ожидается, что все работы займут три дня.
В связи с этим с 10.20 автобусы № 60, 65, 77, 89, 100 и троллейбусы № 25, 27, 31, 35 и 36 стали проезжать мимо. Об этом сообщается на сайте города.
Ремонт проводится перед перекрёстком улиц Белинского – Куйбышева в сторону гостиницы Центральная. Там специалисты «Водоканала» сейчас меняют трубы. Ожидается, что все работы займут три дня.
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