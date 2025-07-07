Шесть нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские при проверке хостелов Екатеринбурга





– рассказали в Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу. «На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Во вторник, 15 июля, сотрудники ОП № 8 Верх-Исетского района Екатеринбурга проверяли местные хостелы на нарушителей миграционного законодательства. По итогам рейда было составлено шесть протоколов.Протоколы были составлены по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания».Всего было проверено около 50 иностранных граждан, проживающих в хостелах на Чкалова и Очеретина.В полиции добавили, что подобные рейды будут продолжаться.