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Шесть нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские при проверке хостелов Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во вторник, 15 июля, сотрудники ОП № 8 Верх-Исетского района Екатеринбурга проверяли местные хостелы на нарушителей миграционного законодательства. По итогам рейда было составлено шесть протоколов.
Протоколы были составлены по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания».
Всего было проверено около 50 иностранных граждан, проживающих в хостелах на Чкалова и Очеретина.
В полиции добавили, что подобные рейды будут продолжаться.
Протоколы были составлены по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания».
«На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации»,
– рассказали в Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу.
Всего было проверено около 50 иностранных граждан, проживающих в хостелах на Чкалова и Очеретина.
В полиции добавили, что подобные рейды будут продолжаться.
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