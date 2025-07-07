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Шесть нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские при проверке хостелов Екатеринбурга

16.47 Среда, 16 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Во вторник, 15 июля, сотрудники ОП № 8 Верх-Исетского района Екатеринбурга проверяли местные хостелы на нарушителей миграционного законодательства. По итогам рейда было составлено шесть протоколов.

Протоколы были составлены по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания».

«На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации»,

– рассказали в Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу.


Всего было проверено около 50 иностранных граждан, проживающих в хостелах на Чкалова и Очеретина.

В полиции добавили, что подобные рейды будут продолжаться.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:11 В Екатеринбурге отменили остановку «Улица Куйбышева»
16:47 Шесть нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские при проверке хостелов Екатеринбурга
16:19 На 14 суток «закрыли» жителя Свердловской области за любовь к тонировке
15:52 В свердловском посёлке Сарапулка подросток на мопеде врезался в грузовик и попал в больницу
14:47 В Свердловской области задержали сообщников телефонных мошенников
14:02 В Екатеринбурге вновь проходит пикет за сохранение архитектуры свердловского авангарда
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12:34 В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга высокоскоростной интернет провели ещё в 8000 квартир
11:06 Метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской области
10:47 В ГИБДД напоминают о перекрытиях в «Царские дни» в Екатеринбурге
10:07 Хозяйку лесопилки в Берёзовском оштрафовали за нарушение противопожарного режима
09:55 На владельца наделавших шуму свиней из Ревды возбудили дело
09:47 Двое подростков на питбайке попали в ДТП в свердловском посёлке Бобровский
09:19 Глава СК запросил доклад по делу о массовом отравлении выпускников вуза в кафе Екатеринбурга
22:19 Зампредседателя организации «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински задержали в Екатеринбурге
21:07 Спортивная школа в Каменске-Уральском нарушила лицензионные требования
20:31 Уральская художница устроит в Ельцин-центре пленэр с собачками
19:59 Содержавший наркопритон житель Каменска-Уральского переедет в колонию
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