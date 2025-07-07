Возрастное ограничение 18+
На 14 суток «закрыли» жителя Свердловской области за любовь к тонировке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области 14 суток ареста получил местный житель, который не смог отказаться от тонировки на окнах своего Mercedes-Benz.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов региона, в мае 2025 года сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль, передние, боковые и ветровое стекло которого были затонированы. Представители охраны порядка на дороге остановили водителя и проверили окна: приборы показали 15% светопропускаемости при требуемом минимуме в 70%.
Водителю пояснили, что если он не уберёт покрытие, то его привлекут административной ответственности. Тот, казалось, всё услышал, но в июле 2025 года его вновь остановили сотрудники полиции, чтобы проверить светопропускаемость стекол – в этот раз она составила 60%, чего было недостаточно.
Так как мужчина невнимательно слушал госавтоинспекторов, на него составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (невыполнение требований сотрудника полиции об удалении тонировочного покрытия) и назначили ему в качестве наказания 14 суток ареста.
Постановление суда в законную силу пока не вступило.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов региона, в мае 2025 года сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль, передние, боковые и ветровое стекло которого были затонированы. Представители охраны порядка на дороге остановили водителя и проверили окна: приборы показали 15% светопропускаемости при требуемом минимуме в 70%.
Водителю пояснили, что если он не уберёт покрытие, то его привлекут административной ответственности. Тот, казалось, всё услышал, но в июле 2025 года его вновь остановили сотрудники полиции, чтобы проверить светопропускаемость стекол – в этот раз она составила 60%, чего было недостаточно.
Так как мужчина невнимательно слушал госавтоинспекторов, на него составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (невыполнение требований сотрудника полиции об удалении тонировочного покрытия) и назначили ему в качестве наказания 14 суток ареста.
Постановление суда в законную силу пока не вступило.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Отец из Новоуральска под угрозой уголовной ответственности погасил «миллионный» долг по алиментам
15 июля 2025
15 июля 2025
За грабёж осудили двух приятелей в Первоуральске
16 июля 2025
16 июля 2025