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В Екатеринбурге вновь проходит пикет за сохранение архитектуры свердловского авангарда
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге вновь проходит одиночный пикет за сохранение архитектуры свердловского авангарда.
Сегодня, 16 июля, с плакатом на улицу Пушкина вышла архитектор Галина Алексеева.
Напомним, в апреле свердловское отделение ВООПИиК просило временно исполняющего обязанности губернатора Дениса Паслера выразить свою позицию по поводу конструктивистского здания на Воевеодина, которое могут снести.
В обществе говорят, что временный глава области пока так и не ответил.
Сегодня, 16 июля, с плакатом на улицу Пушкина вышла архитектор Галина Алексеева.
Напомним, в апреле свердловское отделение ВООПИиК просило временно исполняющего обязанности губернатора Дениса Паслера выразить свою позицию по поводу конструктивистского здания на Воевеодина, которое могут снести.
В обществе говорят, что временный глава области пока так и не ответил.
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