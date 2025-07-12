В ГИБДД напоминают о перекрытиях в «Царские дни» в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ГИБДД напоминают о перекрытиях в Екатеринбурге во время «Царские дней» – 16 и 17 июля.Ещё ночью движение было ограничено на улице Царской, от Первомайской до Дзержинского, возле Храма-на-Крови. Откроют улицу только завтра, 17 июля, после 05.00. Сегодня, 16 июля, с 23.30 до 02.30 там будет проходить Божественная литургия, после чего состоится крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма.В связи с крестным ходом с 02.30 до 08.00 17 июля движение будет закрыто на:Отмечается, что ограничения могут начать снимать поэтапно по мере похождения колонны.