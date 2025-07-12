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В ГИБДД напоминают о перекрытиях в «Царские дни» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ГИБДД напоминают о перекрытиях в Екатеринбурге во время «Царские дней» – 16 и 17 июля.
Ещё ночью движение было ограничено на улице Царской, от Первомайской до Дзержинского, возле Храма-на-Крови. Откроют улицу только завтра, 17 июля, после 05.00. Сегодня, 16 июля, с 23.30 до 02.30 там будет проходить Божественная литургия, после чего состоится крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма.
В связи с крестным ходом с 02.30 до 08.00 17 июля движение будет закрыто на:
– Толмачева (от улицы Первомайской до проспекта Ленина);
– проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– Татищева (от Репина до Токарей);
– Токарей (от Татищева до Кирова);
– Бебеля (от Кирова до Готвальда);
– нечётной стороне улицы Халтурина (от Готвальда до Технической);
– Технической (от Бебеля до Решетской);
– Решетской (от Технической до Леваневского);
– Леваневского (от Решетской до дороги в Шувакиш);
– дороге в Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);
– улице Зелёной (от дороги в Шувакиш до проезда Первого);
– Пышминской (от Зеленой до кольцевой дороги).
Отмечается, что ограничения могут начать снимать поэтапно по мере похождения колонны.
Ещё ночью движение было ограничено на улице Царской, от Первомайской до Дзержинского, возле Храма-на-Крови. Откроют улицу только завтра, 17 июля, после 05.00. Сегодня, 16 июля, с 23.30 до 02.30 там будет проходить Божественная литургия, после чего состоится крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма.
В связи с крестным ходом с 02.30 до 08.00 17 июля движение будет закрыто на:
– Толмачева (от улицы Первомайской до проспекта Ленина);
– проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– Татищева (от Репина до Токарей);
– Токарей (от Татищева до Кирова);
– Бебеля (от Кирова до Готвальда);
– нечётной стороне улицы Халтурина (от Готвальда до Технической);
– Технической (от Бебеля до Решетской);
– Решетской (от Технической до Леваневского);
– Леваневского (от Решетской до дороги в Шувакиш);
– дороге в Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);
– улице Зелёной (от дороги в Шувакиш до проезда Первого);
– Пышминской (от Зеленой до кольцевой дороги).
Отмечается, что ограничения могут начать снимать поэтапно по мере похождения колонны.
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