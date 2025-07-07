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Хозяйку лесопилки в Берёзовском оштрафовали за нарушение противопожарного режима

10.07 Среда, 16 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Берёзовском оштрафовали хозяйку пилорамы. Женщине было выдано предписание, обязующее её привести лесопилку в порядок и оборудовать её противопожарными средствами, но она не стала что-либо предпринимать.

«Несмотря на печальный опыт Сосьвы в апреле 2023 года, когда пожар уничтожил сотни домов, индивидуальные предприниматели, в чьих владениях находятся лесопилки, не спешат выполнять предписания контролирующих органов по обеспечению противопожарного режима. Так ИП Эрматова Малика Маматураевна не выполнила в установленный срок законные требования предписания по устранению противопожарных нарушений»,

рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.


Там также пояснили, что территория пилорамы не была обеспечена наружным противопожарным водоснабжением или хотя бы огнетушителем. Кроме этого, там неправильно хранился пиломатериал и было допущено складирование бытового мусора.

Суд оштрафовал женщину на 3 тысячи рублей. Исправится ли хозяйка пилорамы после такого штрафа предугадать сложно.

Постановление в законную силу пока не вступило.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:31 Уральская художница устроит в Ельцин-центре пленэр с собачками
19:59 Содержавший наркопритон житель Каменска-Уральского переедет в колонию
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16:38 Екатеринбурге врачи провели десять операций, чтобы спасти пострадавшую в ДТП девушку
16:08 СМИ сообщают о получении перелома четырёхлетней девочкой в детском саду Екатеринбурга
15:53 С начала сезона клещи «покусали» 27,3 тысячи жителей Свердловской области
15:21 Бывшего министра ЖКХ Николая Смирнова выпустили из-под стражи
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14:10 До 19 сентября в Екатеринбурге закроют движение на улице Новоозёрной
14:00 Роспотребнадзор сообщил о 21 случае отправления после празднования выпускного в Екатеринбурге
13:34 Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым
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