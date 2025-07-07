Хозяйку лесопилки в Берёзовском оштрафовали за нарушение противопожарного режима





рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Несмотря на печальный опыт Сосьвы в апреле 2023 года, когда пожар уничтожил сотни домов, индивидуальные предприниматели, в чьих владениях находятся лесопилки, не спешат выполнять предписания контролирующих органов по обеспечению противопожарного режима. Так ИП Эрматова Малика Маматураевна не выполнила в установленный срок законные требования предписания по устранению противопожарных нарушений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Берёзовском оштрафовали хозяйку пилорамы. Женщине было выдано предписание, обязующее её привести лесопилку в порядок и оборудовать её противопожарными средствами, но она не стала что-либо предпринимать.Там также пояснили, что территория пилорамы не была обеспечена наружным противопожарным водоснабжением или хотя бы огнетушителем. Кроме этого, там неправильно хранился пиломатериал и было допущено складирование бытового мусора.Суд оштрафовал женщину на 3 тысячи рублей. Исправится ли хозяйка пилорамы после такого штрафа предугадать сложно.Постановление в законную силу пока не вступило.