Спортивная школа в Каменске-Уральском нарушила лицензионные требования

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Каменск-Уральская спортивная школа по техническим видам спорта «ЮНОСТЬ-ДОСААФ» попала под штраф. Учреждение получило административное наказание за грубое нарушение лицензионных условий при перевозке пассажиров.Нарушение было выявлено в ходе планового рейда Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Уральскому федеральному округу. Специалисты установили, что при эксплуатации автобуса, принадлежащего учреждению, не осуществлялась передача обязательных данных в государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». В частности, речь идет о координатах транспортного средства, его скорости, направлении движения, а также времени и дате фиксации положения. Такие действия противоречат лицензионным требованиям, установленным для перевозчиков, и влекут риски для обеспечения безопасности перевозок, особенно в случае чрезвычайных ситуаций, когда оперативная связь с автобусом может быть критически важна.В отношении учреждения был составлен протокол по части 3 статьи 19.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — за осуществление деятельности с грубым нарушением лицензионных условий. Материалы дела направили в Синарский районный суд Каменска-Уральского. В суде представитель спортшколы вину признал, однако просил признать правонарушение малозначительным. Тем не менее, суд пришёл к выводу, что существовала реальная угроза транспортной безопасности, и назначил учреждению штраф в размере 75 тысяч рублей.Постановление вступило в законную силу.