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Госдума приняла закон о так называемых «крестопадах»

Екатеринбургский депутат ГД Альшевских уже интересовался возможным наказанием

19.51 Вторник, 15 июля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о так называемых «крестопадах».

Закон, по словам депутатов, призван защитить религиозные символы традиционных вероисповеданий. Так, например, изображать культовые здания без религиозных символов (если такие на них имеются) нельзя, следует из закона.

«Теперь изображение и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов:
- в СМИ;
- в интернете;
- при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг;
- в рекламе», — пишет спикер ГД Володин.

Изменения вносятся в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». В Госдуме уточнили, что речь о символах, которые имеются на объектах «на момент воспроизведения».

«Исключением будет являться, если воспроизводятся исторические изображения с указанием на соответствующий период времени при условии, что в указанный период соответствующие религиозные символы отсутствовали, либо воспроизведение религиозных символов влечет за собой их осквернение», — уточняет пресс-служба Госдумы.

Напомним, в сети некоторое время назад стали появляться изображения православных храмов и церквей без крестов, в том числе отсутствие крестов замечали на изображениях герба в муниципальных учреждениях и даже на ресурсах Кремля. Так, в конце мая журналисты заметили, что в телеграм-канале и на сайте президентской администрации была изображена эмблема с «ромбами» вместо крестов (речь о коронах двухглавого орла). Позже пресс-секретарь Кремля Песков объяснил это «масштабированием». «На любом экране, мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, в какой-то момент кресты превращаются в ромбики. Если растянуть, увеличить, будут кресты. Дело в масштабировании», — сказал тогда Песков (цитата по РБК).

Пожалуй, самый резонансный «крестопад» случился в 2023 году. Тогда Центробанк решил приостановить выпуск новой 1000-рублёвой купюры и доработать её дизайн после критики РПЦ. Дело в том, что здание Введенской церкви Казанского кремля (нынешний музей) на новой банкноте оказалось без крестов, в то время как расположенная рядом с ним башня Сююмбике имела в завершении полумесяц. На самом деле изображения зданий были нанесены реалистично (то есть это как раз тот случай, когда креста не было «на момент воспроизведения»).

Позже политики стали обсуждать явление и «целенаправленные нападки на символы».

«Мы видим, как кресты стирают с фотографий, замазывают на флагах и даже в учебниках. Иногда это провокация, иногда — небрежность, но чаще — часть более масштабной кампании по подрыву национального духа», — считает одна из авторов закона депутат Яна Лантратова.

В Совете по правам человека при президенте также считают, что «”крестопад” — часть большого проекта», который задуман некими кураторами.

Между тем, по поводу наказания за «крестопад» депутат Лантратова уточнила, что конкретную ответственность за такие действия ещё предстоит обсудить (надо полагать, с Минюстом).

К слову, возможным наказанием по этому закону одним из первых интересовался екатеринбургский депутат ГД Андрей Альшевских. Во время первого чтения он спрашивал, предусмотрена ли ответственность за нарушение предлагаемых норм и «будет ли она распространяться на случаи, когда “нападки на символы”» происходят за пределами страны, писал РБК.

Принятый сегодня сразу во втором и третьем чтениях закон депутат пока не комментировал.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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19:39 В Екатеринбурге открывается выставка индустриальных фоторабот Владислава Ветлугина
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16:38 Екатеринбурге врачи провели десять операций, чтобы спасти пострадавшую в ДТП девушку
16:08 СМИ сообщают о получении перелома четырёхлетней девочкой в детском саду Екатеринбурга
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13:34 Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым
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11:57 На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:23 12 человек госпитализировали после посещения кафе «Версаль» в Екатеринбурге
11:18 За расправу над собаками родственницы будут судить брата и сестру из Байкалвоского района
11:02 166 школьников освоили профессию в Екатеринбурге
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09:54 Верхотурскую администрацию обязали расселить аварийный дом до декабря 2025 года
21:15 Облпрокуратура выявила сотни нарушений трудовых прав свердловских педагогов
20:40 За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин
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