Электричество в Екатеринбург, Ревду и Первоуральск поставляли неисправные подстанции

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Несколько трансформаторных подстанций, снабжающие электричеством жителей Екатеринбурга, Ревды и Первоуральска, требовали диагностики и ремонта, но своевременно эти работы не проводились. К таким выводам пришли сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры в ходе проверки нарушений в сфере электроэнергетики.Надзорные мероприятия был проведены на территории Шарташской и Свердловской дистанций электроснабжения. В ходе проверки выяснилось, что техническое освидетельствование и плановое обслуживание оборудования, включая ремонт трансформаторных подстанций и диагностику их состояния, не проводились. Такие нарушения могли привести к серьёзным сбоям в подаче электроэнергии потребителям, в том числе в жилые дома.По результатам проверки транспортный прокурор внёс представление начальнику Свердловской дирекции по энергообеспечению. Кроме того, в отношении ОАО «Российские железные дороги» возбуждено административное дело. Компанию привлекли к ответственности по статье 9.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — за нарушение правил эксплуатации электроустановок. Как итог — штраф в размере 40 тысяч рублей.Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, эти меры возымели эффект: было проведено техническое обслуживание силовых трансформаторов, а также освидетельствование всего электрооборудования подстанций. Ведомство заявляет, что проверки в этой сфере продолжаются.