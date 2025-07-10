Возрастное ограничение 18+

Екатеринбурге врачи провели десять операций, чтобы спасти пострадавшую в ДТП девушку

16.38 Вторник, 15 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Врачи городской больницы №36 Екатеринбурга спасли 28-летнюю девушку, которая серьёзно пострадала в ДТП. Её жизнь могла оборваться в любой момент.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, когда она поступила в больницу, у неё диагностировали черепно-мозговую травму, сильное кровотечение, полостную травму живота, разрыв внутренних органов, перелом позвоночника, а также множественные повреждения рёбер и всех конечностей.

«Кости таза женщины были буквально раздроблены»,

– сказали в Минздраве.


Сначала хирурги провели операцию, чтобы «собрать» кости по обломках и зафиксировали их с помощью наружных аппаратов. Это позволило остановить кровотечение и снизить болевой синдром.

А уже через две недели, когда состояние пациентки стабилизировалось, специалисты стали проводить плановые хирургические вмешательства для замены аппаратов внешней фиксации на внутренние. В общей сложности было выполнено десять операций, в ходе которых хирурги вводили внутрь кости штифты и фиксировали винтами.

«Все вмешательства прошли успешно, и почти через два месяца после поступления в больницу молодая женщина вернулась домой, где её ждали трое детей. Впереди реабилитация, но мы уверены, что всё будет хорошо»,

– заключили в министерстве здравоохранения.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В серовской больнице спасли раздробленную ногу молодого экскаваторщика
10 июля 2025
До токсического шока допилась молодая уралочка
09 июля 2025
Для свердловских медиков закупили более 400 электрокардиографов
14 июля 2025
12 человек госпитализировали после посещения кафе «Версаль» в Екатеринбурге
15 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

После увеличения числа отравившихся в «Баден-Баден Уктус» СК возбудил уголовное дело

По последним данным, за медпомощью обратился 31 человек
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:38 Екатеринбурге врачи провели десять операций, чтобы спасти пострадавшую в ДТП девушку
16:08 СМИ сообщают о получении перелома четырёхлетней девочкой в детском саду Екатеринбурга
15:53 С начала сезона клещи «покусали» 27,3 тысячи жителей Свердловской области
15:21 Бывшего министра ЖКХ Николая Смирнова выпустили из-под стражи
14:39 В Артинском округе ликвидировали крупную свалку
14:10 До 19 сентября в Екатеринбурге закроют движение на улице Новоозёрной
14:00 Роспотребнадзор сообщил о 21 случае отправления после празднования выпускного в Екатеринбурге
13:34 Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым
13:13 После отравления выпускников вуза в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
12:54 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников будут судить в Нижнем Тагиле
11:57 На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:23 12 человек госпитализировали после посещения кафе «Версаль» в Екатеринбурге
11:18 За расправу над собаками родственницы будут судить брата и сестру из Байкалвоского района
11:02 166 школьников освоили профессию в Екатеринбурге
10:04 Отец из Новоуральска под угрозой уголовной ответственности погасил «миллионный» долг по алиментам
09:54 Верхотурскую администрацию обязали расселить аварийный дом до декабря 2025 года
21:15 Облпрокуратура выявила сотни нарушений трудовых прав свердловских педагогов
20:40 За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин
19:59 Почти семью сотнями свердловчан пополнилась область за прошлую неделю
19:31 В Заречном раскрыто убийство 14-летней давности
19:09 Жители Дружинино записали обращение к Денису Паслеру против полигона промышленных отходов
19:07 Киносатиру на сошедший с ума мир покажут в Саду Нурова
18:38 Свердловские пожарные за два выходных потушили 40 пожаров и спасли 9 человек
17:56 Второго за год экс-сотрудника свердловского ГУФСИН осудили за разглашение гостайны
17:15 В Свердловской области на 4% снизилось количество случаев незаконных рубок леса
16:47 Главе СК доложат о ситуации с отравлением сотрудников «Баден-Бадена» в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
Все новости России и мира
16:38 Екатеринбурге врачи провели десять операций, чтобы спасти пострадавшую в ДТП девушку
16:08 СМИ сообщают о получении перелома четырёхлетней девочкой в детском саду Екатеринбурга
15:53 С начала сезона клещи «покусали» 27,3 тысячи жителей Свердловской области
15:21 Бывшего министра ЖКХ Николая Смирнова выпустили из-под стражи
14:39 В Артинском округе ликвидировали крупную свалку
14:10 До 19 сентября в Екатеринбурге закроют движение на улице Новоозёрной
14:00 Роспотребнадзор сообщил о 21 случае отправления после празднования выпускного в Екатеринбурге
13:34 Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым
13:13 После отравления выпускников вуза в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
12:54 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников будут судить в Нижнем Тагиле
11:57 На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:23 12 человек госпитализировали после посещения кафе «Версаль» в Екатеринбурге
11:18 За расправу над собаками родственницы будут судить брата и сестру из Байкалвоского района
11:02 166 школьников освоили профессию в Екатеринбурге
10:04 Отец из Новоуральска под угрозой уголовной ответственности погасил «миллионный» долг по алиментам
09:54 Верхотурскую администрацию обязали расселить аварийный дом до декабря 2025 года
21:15 Облпрокуратура выявила сотни нарушений трудовых прав свердловских педагогов
20:40 За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин
19:59 Почти семью сотнями свердловчан пополнилась область за прошлую неделю
19:31 В Заречном раскрыто убийство 14-летней давности
19:09 Жители Дружинино записали обращение к Денису Паслеру против полигона промышленных отходов
19:07 Киносатиру на сошедший с ума мир покажут в Саду Нурова
18:38 Свердловские пожарные за два выходных потушили 40 пожаров и спасли 9 человек
17:56 Второго за год экс-сотрудника свердловского ГУФСИН осудили за разглашение гостайны
17:15 В Свердловской области на 4% снизилось количество случаев незаконных рубок леса
16:47 Главе СК доложат о ситуации с отравлением сотрудников «Баден-Бадена» в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK