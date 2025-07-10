Екатеринбурге врачи провели десять операций, чтобы спасти пострадавшую в ДТП девушку





– сказали в Минздраве. «Кости таза женщины были буквально раздроблены»,





– заключили в министерстве здравоохранения. «Все вмешательства прошли успешно, и почти через два месяца после поступления в больницу молодая женщина вернулась домой, где её ждали трое детей. Впереди реабилитация, но мы уверены, что всё будет хорошо»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Врачи городской больницы №36 Екатеринбурга спасли 28-летнюю девушку, которая серьёзно пострадала в ДТП. Её жизнь могла оборваться в любой момент.Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, когда она поступила в больницу, у неё диагностировали черепно-мозговую травму, сильное кровотечение, полостную травму живота, разрыв внутренних органов, перелом позвоночника, а также множественные повреждения рёбер и всех конечностей.Сначала хирурги провели операцию, чтобы «собрать» кости по обломках и зафиксировали их с помощью наружных аппаратов. Это позволило остановить кровотечение и снизить болевой синдром.А уже через две недели, когда состояние пациентки стабилизировалось, специалисты стали проводить плановые хирургические вмешательства для замены аппаратов внешней фиксации на внутренние. В общей сложности было выполнено десять операций, в ходе которых хирурги вводили внутрь кости штифты и фиксировали винтами.