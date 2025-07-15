Возрастное ограничение 18+
В Артинском округе ликвидировали крупную свалку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Артинском городском округе в одном километре к югу от деревни Пантелейково ликвидировали крупную свалку.
В телеграм-канале свердловской прокуратуры рассказали, что после проверки соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами на территории округа была обнаружена свалка площадью 1 тысячи квадратных метров и объёмом 624 кубометра.
Так как установить виновных в возникновении свалки не вышло, прокуратура внесла представление с требованием ликвидировать свалку главе округа.
Однако каких-либо действий не последовало, в связи с чем представители ведомства обратились в суд с просьбой возложить обязанность разобраться со свалкой на плечи администрации Артинского городского округа. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме.
В телеграм-канале свердловской прокуратуры рассказали, что после проверки соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами на территории округа была обнаружена свалка площадью 1 тысячи квадратных метров и объёмом 624 кубометра.
Так как установить виновных в возникновении свалки не вышло, прокуратура внесла представление с требованием ликвидировать свалку главе округа.
Однако каких-либо действий не последовало, в связи с чем представители ведомства обратились в суд с просьбой возложить обязанность разобраться со свалкой на плечи администрации Артинского городского округа. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме.
«После вмешательства прокуратуры несанкционированная свалка отходов ликвидирована»,
– подытожили в надзорном ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Карпинскую администрацию обязали вне очереди предоставить местной жительнице благоустроенную квартиру
08 июля 2025
08 июля 2025
В Берёзовском с работодателя пострадавшего от упавшего на руку мешка с рыбой работнику взыскали компенсацию
09 июля 2025
09 июля 2025