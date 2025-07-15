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В Артинском округе ликвидировали крупную свалку

14.39 Вторник, 15 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Артинском городском округе в одном километре к югу от деревни Пантелейково ликвидировали крупную свалку.

В телеграм-канале свердловской прокуратуры рассказали, что после проверки соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами на территории округа была обнаружена свалка площадью 1 тысячи квадратных метров и объёмом 624 кубометра.

Так как установить виновных в возникновении свалки не вышло, прокуратура внесла представление с требованием ликвидировать свалку главе округа.

Однако каких-либо действий не последовало, в связи с чем представители ведомства обратились в суд с просьбой возложить обязанность разобраться со свалкой на плечи администрации Артинского городского округа. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме.

«После вмешательства прокуратуры несанкционированная свалка отходов ликвидирована»,

– подытожили в надзорном ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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