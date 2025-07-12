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До 19 сентября в Екатеринбурге закроют движение на улице Новоозёрной
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге в связи со строительством сетей водоотведения закроют движение по улице Новоозёрной возле дома №32.
На официальном городском портале сообщается, что в связи движение в связи с проведением строительных работ будет закрыто с 22 июля по 19 сентября.
Вести работы будут специалисты «Водоканала».
На движении общественного транспорта перекрытие не скажется.
На официальном городском портале сообщается, что в связи движение в связи с проведением строительных работ будет закрыто с 22 июля по 19 сентября.
Вести работы будут специалисты «Водоканала».
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– передали в мэрии.
На движении общественного транспорта перекрытие не скажется.
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