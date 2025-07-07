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166 школьников освоили профессию в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 166 школьников получили свидетельства об освоении профессии в рамках программы раннего профессионального образования.
Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе администрации города. Обучение проходило по 14 программам.
Также ученики екатеринбургских школ получили сертификаты об освоении профессии монтажника оборудования связи, специалиста по технологиям механосборочного производства в машиностроении, швеи, слесаря по ремонту автомобилей, оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, оператора беспилотных летательных аппаратов, вожатого и другие.
Власти ожидают, что в будущем школьники смогут устраиваться на работу наравне с более старшими и опытными специалистами.
Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе администрации города. Обучение проходило по 14 программам.
«Так, школьники Чкаловского района осваивали профессии консультанта в области развития цифровой грамотности населения и чертежника-конструктора, в Железнодорожном районе ребята обучались на повара, кондитера, делопроизводителя и слесаря инструментальщика, а в Ленинском районе на секретаря-администратора»,
– рассказали в мэрии.
Также ученики екатеринбургских школ получили сертификаты об освоении профессии монтажника оборудования связи, специалиста по технологиям механосборочного производства в машиностроении, швеи, слесаря по ремонту автомобилей, оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, оператора беспилотных летательных аппаратов, вожатого и другие.
Власти ожидают, что в будущем школьники смогут устраиваться на работу наравне с более старшими и опытными специалистами.
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