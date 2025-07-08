Отец из Новоуральска под угрозой уголовной ответственности погасил «миллионный» долг по алиментам





– рассказали приставы. «После этого под страхом уголовной ответственности, мужчина полностью выплатил долг. Денежные средства в размере почти 1 миллион рублей перечислены взыскателю»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Новоуральске 46-летний местный житель долго уклонялся от уплаты алиментов на содержание сына, но, оказавшись под угрозой уголовной ответственности, выплатил всё, что задолжал, а это около 1 миллиона рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, отец ребёнка сознательно не платил алименты на ребёнка при отсутствии веских причин. Лишь единожды он выплатил в счёт погашения долга две тысяч рублей. Официально он трудоустроен не было, в центр занятности на учёт не вставал, на его счета средства не поступили, имущества, на которое приставы могли бы обратить взыскания, не было.Когда долг стал достигать порядка 1 миллиона рублей, его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, наказав обязательными работами на 30 часов. Однако и это на мужчину не оказало должного влияния.Отношение отца к алиментам изменилось только после того, как на него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.Там также добавили, что помимо задолженности с мужчины взыскали штраф в размере 66 тысяч рублей за неисполнение решения суда.