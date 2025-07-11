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Жители Дружинино записали обращение к Денису Паслеру против полигона промышленных отходов

Они опасаются, что огромный полигон отравит почву и подземные воды

19.09 Понедельник, 14 июля 2025
Фото: кадр из видеообращения, выложенного жителями
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Жители Дружинино записали обращение к Денису Паслеру против полигона промышленных отходов. Их обеспокоенность вызвали планы по строительству полигона для захоронения отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в структуру Трубной металлургической компании (ТМК).

Жители рассказали, что планировали записать видео 12 июля в Дидинском лесу, но после появления анонса в одном из местных чатов разместившей его учительнице Светлане Винтер сразу позвонили из администрации муниципалитета и потребовали согласовать публичное мероприятие, фактически запретив собираться в местном парке культуры и отдыха. В итоге жители записали видеообращение на следующий день на природе.

В нём они потребовали отказаться от размещения полигона в выбранном месте, напомнив о наличии подземных источников питьевой воды.

Кроме того, дружининцы утверждают, что власти не отвечают на их обращения.

«5 мая 2025 года (более чем 2 месяца назад) мы передали ВрИО Губернатора Паслеру Д.В. 2252 подписи, ваших подписей, собранных АНО «Заповедник» из всех близлежащих к будущему полигону населенных пунктов.
Результат: Мы не получили никакого ответа на это обращение.

20 мая 2025 года наш представитель (кстати, это была как раз Светлана Винтер), лично встретилась с Паслером Д.В., и он пообещал разобраться в данном вопросе.
Результат: на дворе 14 июля 2025, и мы так и не получили никаких ответов»,

пишут они.


Напомним, полигон площадью свыше 300 гектаров хотят разместить в лесной зоне между реками Большая и Малая Черемша. На нём планируют складировать отходы 3-го, 4-го и 5-го классов опасности — от строительного мусора, формовочной глины, шлаков и техногенного грунта до загрязнённой спецодежды и тары из-под нефтепродуктов. В ПНТЗ утверждают, что отходы имеют уровень опасности, сопоставимый с бытовыми отходами, и что полигон будет оснащён современными технологиями двойной защиты — противофильтрационными экранами из бентонитовых матов и геосинтетических материалов, которые исключают утечку вредных веществ в почву и воду. Первоуральский завод приводит в пример успешный проект подобного объекта в Волгоградской области.

Однако местные жители и экологи выражают серьёзную обеспокоенность из-за близости полигона к жилым домам (расстояние до пгт Дружинино – 5 километров) и сельскохозяйственным угодьям. Они опасаются загрязнения почвы и водных ресурсов и, как следствие, негативного влияния на здоровье.

Протесты начались с момента объявления проекта: жители сначала организовали сбор подписей, пикеты, затем подали иски в суд, требуя признать общественные слушания по проекту незаконными, так как, по их словам, голосовали не за сам полигон, а лишь за факт проведения слушаний. Также отмечается, что часть территории полигона принадлежит лесному фонду, и строительство началось без необходимых изменений в кадастровых данных, что привело к судебным запретам на работы на участке.

Администрация Первоуральска сначала признала общественные слушания состоявшимися, но суд признал эти слушания недействительными. Рослесхоз и природоохранная прокуратура выступают за повторные слушания и проверку законности проекта.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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13:33 В УГИБДД рассказали подробности о смертельном ДТП под Серовом 11 июля
12:55 Убившему свою подругу и её мать подростку огласили приговор в Екатеринбурге
12:28 В Екатеринбурге продлили ремонт трамвайных путей на перекрёстке Радищева – Московская
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09:38 СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
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