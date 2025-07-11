Жители Дружинино записали обращение к Денису Паслеру против полигона промышленных отходов

«5 мая 2025 года (более чем 2 месяца назад) мы передали ВрИО Губернатора Паслеру Д.В. 2252 подписи, ваших подписей, собранных АНО «Заповедник» из всех близлежащих к будущему полигону населенных пунктов.Результат: Мы не получили никакого ответа на это обращение.20 мая 2025 года наш представитель (кстати, это была как раз Светлана Винтер), лично встретилась с Паслером Д.В., и он пообещал разобраться в данном вопросе.Результат: на дворе 14 июля 2025, и мы так и не получили никаких ответов»,