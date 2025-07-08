Облпрокуратура выявила сотни нарушений трудовых прав свердловских педагогов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Свердловской области подвела итоги масштабной проверки соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях региона. В ходе надзорных мероприятий, охвативших 876 школ, детсадов и других образовательных организаций, были зафиксированы 365 нарушений прав педагогических работников.Самые распространённые нарушения — неполная или несвоевременная выплата заработной платы, «забывчивость» работодателей о положенных доплатах (в том числе за классное руководство), а также отсутствие компенсаций, предусмотренных статьёй 236 Трудового кодекса РФ, за задержки в выплате. Кроме того, в ряде учреждений выявлены локальные акты, противоречащие федеральному законодательству.Для восстановления справедливости и защиты интересов педагогов прокуратура внесла 110 представлений, добилась привлечения к дисциплинарной ответственности 74 должностных лиц, направила 11 исков в суд и внесла 37 протестов на незаконные акты. Восемнадцать нарушителей прав педагогов привлечены к административной ответственности.Всего под защиту прокуратуры попали 934 педагога. Им произведены дополнительные начисления на общую сумму более 240 тысяч рублей, из которых свыше 170 тысяч рублей составили компенсации за нарушение сроков выплаты, согласно статье 236 ТК РФ.Проверки в сфере соблюдения трудовых прав педагогов будут продолжены, — заявляют в областной прокуратуре.