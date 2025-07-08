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Облпрокуратура выявила сотни нарушений трудовых прав свердловских педагогов

21.15 Понедельник, 14 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Прокуратура Свердловской области подвела итоги масштабной проверки соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях региона. В ходе надзорных мероприятий, охвативших 876 школ, детсадов и других образовательных организаций, были зафиксированы 365 нарушений прав педагогических работников.

Самые распространённые нарушения — неполная или несвоевременная выплата заработной платы, «забывчивость» работодателей о положенных доплатах (в том числе за классное руководство), а также отсутствие компенсаций, предусмотренных статьёй 236 Трудового кодекса РФ, за задержки в выплате. Кроме того, в ряде учреждений выявлены локальные акты, противоречащие федеральному законодательству.

Для восстановления справедливости и защиты интересов педагогов прокуратура внесла 110 представлений, добилась привлечения к дисциплинарной ответственности 74 должностных лиц, направила 11 исков в суд и внесла 37 протестов на незаконные акты. Восемнадцать нарушителей прав педагогов привлечены к административной ответственности.

Всего под защиту прокуратуры попали 934 педагога. Им произведены дополнительные начисления на общую сумму более 240 тысяч рублей, из которых свыше 170 тысяч рублей составили компенсации за нарушение сроков выплаты, согласно статье 236 ТК РФ.

Проверки в сфере соблюдения трудовых прав педагогов будут продолжены, — заявляют в областной прокуратуре.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:40 За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин
19:59 Почти семью сотнями свердловчан пополнилась область за прошлую неделю
19:31 В Заречном раскрыто убийство 14-летней давности
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18:38 Свердловские пожарные за два выходных потушили 40 пожаров и спасли 9 человек
17:56 Экс-сотрудник свердловского ФСИН получил условный срок за разглашение гостайны
17:15 В Свердловской области на 4% снизилось количество случаев незаконных рубок леса
16:47 Главе СК доложат о ситуации с отравлением сотрудников «Баден-Бадена» в Екатеринбурге
16:02 МЧС остановило работу деревообрабатывающего предприятия в Невьянском районе
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15:21 В полиции подтвердили информацию о задержании женщины с коляской в центре Екатеринбурга
14:31 В Свердловской области вновь полыхают леса
13:51 Пикет в защиту архитектуры свердловского конструктивизма проходит в Екатеринбурге
13:33 В УГИБДД рассказали подробности о смертельном ДТП под Серовом 11 июля
12:55 Обвиняемому в убийстве подруги и её матери подростку огласили приговор в Екатеринбурге
12:28 В Екатеринбурге продлили ремонт трамвайных путей на перекрестке Радищева – Московская
11:30 Грозы и небольшие дожди ожидаются в Свердловской области
11:15 В Исети готовят к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс
09:46 Количество пострадавших от отравления хлором в «Баден-Бадене» увеличилось до 31
09:38 СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
20:38 26 сотрудников банного комплекса «Баден-Баден» отравились в Екатеринбурге
18:17 В Первоуральске нашли заблудившуюся в лесу 84-летнюю женщину — такое с ней происходит во второй раз
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