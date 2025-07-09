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За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин

20.40 Понедельник, 14 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Магазин в Екатеринбурге не смог избежать ответственности в судебной тяжбе, возникшей вследствие конфликта между охранником торговой точки и покупателем. Суд взыскал с торговой сети ощутимую компенсацию.

Как поясняют в Свердловском областном суде, инцидент произошёл поздним вечером 23 февраля 2023 года в одном из магазинов сети «Пятёрочка» на проспекте Космонавтов. Посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашёл за продуктами, но у кассы между ним и охранником вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

После потасовки мужчине потребовалась медицинская помощь — его госпитализировали с сотрясением мозга, переломом и ушибами. Лечение заняло почти три месяца, в течение которых мужчина потерял работу и не смог вовремя погасить банковский заём. Это привело к дополнительным финансовым потерям.

Руководство магазина на жалобу отреагировало только частично: охранника уволили, но в компенсации морального вреда отказали. Тогда потерпевший подал иск в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, потребовав взыскать с АО «Торговый дом «Перекрёсток» три миллиона рублей компенсации морального вреда, а также штраф и понесённые убытки.

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, присудив истцу 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа за неудовлетворение претензии в добровольном порядке. При этом суд отказал во взыскании материальных убытков, сочтя, что истец не представил убедительных доказательств связи между травмой и увольнением с работы.

Апелляционные жалобы подали обе стороны: истец — с требованием компенсировать и убытки, а ответчик — с попыткой снять с себя ответственность. При этом юристы торговой сети ссылались на то, что охранник был сотрудником частного охранного предприятия, а не магазина.

Однако суд апелляционной инстанции оставил решение в силе, подчеркнув, что именно магазин несёт ответственность за безопасность своих клиентов, независимо от формы трудовых отношений с охранником. Таким образом, торговая сеть обязана выплатить 450 тысяч рублей за инцидент, произошедший в стенах её магазина. Решение вступило в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:40 За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин
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17:56 Экс-сотрудник свердловского ФСИН получил условный срок за разглашение гостайны
17:15 В Свердловской области на 4% снизилось количество случаев незаконных рубок леса
16:47 Главе СК доложат о ситуации с отравлением сотрудников «Баден-Бадена» в Екатеринбурге
16:02 МЧС остановило работу деревообрабатывающего предприятия в Невьянском районе
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15:21 В полиции подтвердили информацию о задержании женщины с коляской в центре Екатеринбурга
14:31 В Свердловской области вновь полыхают леса
13:51 Пикет в защиту архитектуры свердловского конструктивизма проходит в Екатеринбурге
13:33 В УГИБДД рассказали подробности о смертельном ДТП под Серовом 11 июля
12:55 Обвиняемому в убийстве подруги и её матери подростку огласили приговор в Екатеринбурге
12:28 В Екатеринбурге продлили ремонт трамвайных путей на перекрестке Радищева – Московская
11:30 Грозы и небольшие дожди ожидаются в Свердловской области
11:15 В Исети готовят к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс
09:46 Количество пострадавших от отравления хлором в «Баден-Бадене» увеличилось до 31
09:38 СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
20:38 26 сотрудников банного комплекса «Баден-Баден» отравились в Екатеринбурге
18:17 В Первоуральске нашли заблудившуюся в лесу 84-летнюю женщину — такое с ней происходит во второй раз
17:46 СК проверяет ситуацию с аварийным домом в Ирбите — жильцы семь лет ждут расселения
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