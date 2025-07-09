За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Магазин в Екатеринбурге не смог избежать ответственности в судебной тяжбе, возникшей вследствие конфликта между охранником торговой точки и покупателем. Суд взыскал с торговой сети ощутимую компенсацию.Как поясняют в Свердловском областном суде, инцидент произошёл поздним вечером 23 февраля 2023 года в одном из магазинов сети «Пятёрочка» на проспекте Космонавтов. Посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашёл за продуктами, но у кассы между ним и охранником вспыхнула ссора, которая переросла в драку.После потасовки мужчине потребовалась медицинская помощь — его госпитализировали с сотрясением мозга, переломом и ушибами. Лечение заняло почти три месяца, в течение которых мужчина потерял работу и не смог вовремя погасить банковский заём. Это привело к дополнительным финансовым потерям.Руководство магазина на жалобу отреагировало только частично: охранника уволили, но в компенсации морального вреда отказали. Тогда потерпевший подал иск в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, потребовав взыскать с АО «Торговый дом «Перекрёсток» три миллиона рублей компенсации морального вреда, а также штраф и понесённые убытки.Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, присудив истцу 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа за неудовлетворение претензии в добровольном порядке. При этом суд отказал во взыскании материальных убытков, сочтя, что истец не представил убедительных доказательств связи между травмой и увольнением с работы.Апелляционные жалобы подали обе стороны: истец — с требованием компенсировать и убытки, а ответчик — с попыткой снять с себя ответственность. При этом юристы торговой сети ссылались на то, что охранник был сотрудником частного охранного предприятия, а не магазина.Однако суд апелляционной инстанции оставил решение в силе, подчеркнув, что именно магазин несёт ответственность за безопасность своих клиентов, независимо от формы трудовых отношений с охранником. Таким образом, торговая сеть обязана выплатить 450 тысяч рублей за инцидент, произошедший в стенах её магазина. Решение вступило в законную силу.