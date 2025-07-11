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Почти семью сотнями свердловчан пополнилась область за прошлую неделю
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Министерство здравоохранения Свердловской области через свой ресурс «Здоровье уральцев» поделилось радостно статистикой. Оказывается, за минувшую неделю количество свердловчан увеличилось на 674 человека — столько малышей появилось на свет в роддомах области.
Из почти семи сотен новорождённых — 334 мальчика и 340 девочек. А сразу шесть семей стали родителями близнецов.
Согласно данным региональных служб, большинство родов (481) пришлось на женщин до 35 лет, однако 187 мамочек стали родителями уже после 35 — что говорит о растущем тренде на осознанное и зрелое материнство.
Особенно вдохновляют примеры многодетных семей: для двух жительниц области это были восьмые роды, а 52 новорождённых стали четвёртыми детьми в своих семьях.
Из почти семи сотен новорождённых — 334 мальчика и 340 девочек. А сразу шесть семей стали родителями близнецов.
Согласно данным региональных служб, большинство родов (481) пришлось на женщин до 35 лет, однако 187 мамочек стали родителями уже после 35 — что говорит о растущем тренде на осознанное и зрелое материнство.
Особенно вдохновляют примеры многодетных семей: для двух жительниц области это были восьмые роды, а 52 новорождённых стали четвёртыми детьми в своих семьях.
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