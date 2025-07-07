МЧС остановило работу деревообрабатывающего предприятия в Невьянском районе





сообщили в региональном управлении спасателей. «Всё из-за многочисленных и повторных нарушений противопожарных правил, создававшие угрозу жизни и здоровью. Предприниматель систематически игнорировал требования законодательства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Невьянском районе по решению суда была приостановлена работа деревообрабатывающего предприятия. Произошло это после проверки МЧС. Спасатели нашли там нарушения.Работы предприятия была приостановлена на 25 суток.Отмечается, что это первый подобный случай в административной практике в отношении ИП по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ – повторное правонарушение, если оно совершено на объекте защиты, отнесённом к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска и выражается в отсутствии к готовности к возможному возгоранию.