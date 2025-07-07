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МЧС остановило работу деревообрабатывающего предприятия в Невьянском районе
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Невьянском районе по решению суда была приостановлена работа деревообрабатывающего предприятия. Произошло это после проверки МЧС. Спасатели нашли там нарушения.
Работы предприятия была приостановлена на 25 суток.
Отмечается, что это первый подобный случай в административной практике в отношении ИП по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ – повторное правонарушение, если оно совершено на объекте защиты, отнесённом к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска и выражается в отсутствии к готовности к возможному возгоранию.
«Всё из-за многочисленных и повторных нарушений противопожарных правил, создававшие угрозу жизни и здоровью. Предприниматель систематически игнорировал требования законодательства»,
– сообщили в региональном управлении спасателей.
Работы предприятия была приостановлена на 25 суток.
Отмечается, что это первый подобный случай в административной практике в отношении ИП по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ – повторное правонарушение, если оно совершено на объекте защиты, отнесённом к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска и выражается в отсутствии к готовности к возможному возгоранию.
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