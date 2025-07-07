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Грозы и небольшие дожди ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются небольшие дожди. Также синоптики прогнозируют грозу днём во вторник.
Сегодня, 14 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днём +20...+25°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, днём +22...+24°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 15 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днём гроза. Температура ночью +10...+15°C, днём +18...+23°C, на крайнем севере до +15°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала ночью +13...+15°C, преимущественно без осадков; днём +21...+23°C, небольшой дождь. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 16 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью +6...+11°C, местами небольшой дождь; днём +16...+21°C, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице осадков, ночью +9...+11°C, +19...+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 14 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днём +20...+25°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, днём +22...+24°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 15 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днём гроза. Температура ночью +10...+15°C, днём +18...+23°C, на крайнем севере до +15°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала ночью +13...+15°C, преимущественно без осадков; днём +21...+23°C, небольшой дождь. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 16 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью +6...+11°C, местами небольшой дождь; днём +16...+21°C, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице осадков, ночью +9...+11°C, +19...+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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