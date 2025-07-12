В Первоуральске нашли заблудившуюся в лесу 84-летнюю женщину — такое с ней происходит во второй раз

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вечером в пятницу в Первоуральске начались поиски 84-летней Мугалимы Даяновны, которая ушла из садового участка в лес за черникой и не вернулась. Об этом сообщает телеграм-канал «РМК Поиск».Поисковый отряд «РМК Поиск» вместе с волонтёрами «ЛизаАлерт» вышли в лес и начали прочёсывать территорию пешими группами. Работы продолжались с поздней ночи до самого утра.Пожилую женщину удалось обнаружить в лесном массиве. Мугалиму Даяновну нашла группа из четырёх человек из команды «РМК Поиск». По её словам, она хорошо ориентируется в местности, однако вновь потерялась. Аналогичный случай с ней уже происходил в 2020 году. Пенсионерке вызвали скорую помощь. Медикам она сообщила, что чувствует себя хорошо.