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СК проверяет ситуацию с аварийным домом в Ирбите — жильцы семь лет ждут расселения

17.46 Воскресенье, 13 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений о нарушении жилищных прав жителей Ирбита. Поводом послужили публикации в соцсетях: в них говорилось, что люди продолжают жить в аварийном доме на улице Урицкого, несмотря на его опасное состояние.

Как сообщает пресс-служба СК России, речь идёт о доме, построенном в 1974 году. Здание признали аварийным ещё в 2018 году, но расселение не произошло. По словам жителей, крыша разрушается, на стенах — трещины и плесень, нет водоснабжения. При этом, по их словам, уполномоченные органы не приняли необходимых мер.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ — халатность. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:01 Пропала школьница: в Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю Ирину Черевиченко
11:31 В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Латвийскую из-за строительных работ
11:19 Под Нижним Тагилом в лобовом столкновении погибли три человека
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01:19 Выступление «Четверио» в екатеринбургском баре сорвали на половине концерта, несколько человек задержали
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