СК проверяет ситуацию с аварийным домом в Ирбите — жильцы семь лет ждут расселения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений о нарушении жилищных прав жителей Ирбита. Поводом послужили публикации в соцсетях: в них говорилось, что люди продолжают жить в аварийном доме на улице Урицкого, несмотря на его опасное состояние.Как сообщает пресс-служба СК России, речь идёт о доме, построенном в 1974 году. Здание признали аварийным ещё в 2018 году, но расселение не произошло. По словам жителей, крыша разрушается, на стенах — трещины и плесень, нет водоснабжения. При этом, по их словам, уполномоченные органы не приняли необходимых мер.Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ — халатность. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.