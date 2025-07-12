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Съезд с Екатеринбурга в Нижние Серги закрыт из-за ремонта до 14 июля
Иллюстрация: ФКУ «Уралуправтодор»
С 12 по 14 июля будет временно закрыт съезд с Екатеринбурга в сторону Нижних Серёг на 285–286 км федеральной трассы Р-242. Причина — капитальный ремонт участка дороги, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
Для движения в сторону Нижних Серёг водителям придётся воспользоваться разворотной петлёй на 284-м километре трассы в направлении Перми, а затем свернуть на нужный маршрут.
Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании поездок, соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно внимательными на участке с ремонтом. Уточнить актуальную информацию можно по телефону горячей линии: 8-800-200-63-06.
Для движения в сторону Нижних Серёг водителям придётся воспользоваться разворотной петлёй на 284-м километре трассы в направлении Перми, а затем свернуть на нужный маршрут.
Иллюстрация: ФКУ «Уралуправтодор»
Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании поездок, соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно внимательными на участке с ремонтом. Уточнить актуальную информацию можно по телефону горячей линии: 8-800-200-63-06.
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