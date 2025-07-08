В Свердловской области на воде с начала сезона погибли 17 человек, включая пятерых детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С начала купального сезона в Свердловской области утонули 17 человек, из них пятеро — дети. По данным МЧС России по Свердловской области, двоих несовершеннолетних удалось спасти благодаря оперативной помощи.Чтобы предотвратить новые происшествия, спасатели регулярно проводят профилактическую работу в местах отдыха у воды. В Алапаевске, Ирбите и Невьянске сотрудники пожарно-спасательных частей беседуют с отдыхающими, раздают памятки и напоминают о правилах поведения у водоёмов. Особое внимание уделяется родителям.В МЧС подчёркивают: купание в неположенном месте может закончиться трагедией. Ведомство призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности и быть особенно внимательными при отдыхе у воды.