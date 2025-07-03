В Свердловской области трёх краснокнижных филинов готовят к выпуску в дикую природу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В природном парке «Бажовские места» трое птенцов филина проходят адаптацию перед жизнью на свободе. Молодые птицы — выпускники центра реабилитации хищных птиц «Холзан».Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии области, контакт с человеком в этот период сводится к минимуму — это важно, чтобы птицы не связывали людей с безопасностью или пищей. Так сохраняются их охотничьи навыки и способность выживать в естественной среде. Адаптационный вольер в парке позволяет птенцам привыкнуть к окружающему миру, учиться охотиться, распознавать звуки и ориентироваться в пространстве.По словам министра Дениса Мамонтова, этот проект — первый в регионе опыт государственного участия в восстановлении популяции филинов. Участие центра «Холзан» и региональных властей позволило вырастить птиц, которые скоро смогут самостоятельно жить в природе. Каждому филину уже поставлено кольцо — это поможет отслеживать перемещения и адаптацию особей после выпуска.Родители этих птенцов — спасённые раненые филины, которые обосновались в центре и уже не в первый раз дали потомство. Теперь к своим молодым сородичам в вольере присоединилась взрослая самка — она проведёт с ними адаптационный этап, после чего вернётся в питомник.Согласно данным Минприроды Свердловской области, в регионе насчитывается не более 20 пар этих редких птиц. Поэтому каждый новый выпуск филинов в дикую природу важен для сохранения биологического разнообразия Урала.