В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Латвийскую из-за строительных работ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 12 по 13 июля движение по улице Латвийской в Екатеринбурге будет временно прекращено. Об этом сообщает мэрия города.Участок между улицами Центральной и Литовской перекроют из-за прокладки новых водопроводных сетей. Работы ведёт Управление капитального строительства.Автомобилистам предложено объезжать закрытую зону по улицам Центральной, Карельской и Литовской. На этот же период изменятся маршруты общественного транспорта: автобусы № 24 и 44 будут курсировать по улице Центральной. Остановку у дома № 22а на Латвийской временно перенесут ближе к перекрёстку.