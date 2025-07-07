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В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Латвийскую из-за строительных работ
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С 12 по 13 июля движение по улице Латвийской в Екатеринбурге будет временно прекращено. Об этом сообщает мэрия города.
Участок между улицами Центральной и Литовской перекроют из-за прокладки новых водопроводных сетей. Работы ведёт Управление капитального строительства.
Автомобилистам предложено объезжать закрытую зону по улицам Центральной, Карельской и Литовской. На этот же период изменятся маршруты общественного транспорта: автобусы № 24 и 44 будут курсировать по улице Центральной. Остановку у дома № 22а на Латвийской временно перенесут ближе к перекрёстку.
Участок между улицами Центральной и Литовской перекроют из-за прокладки новых водопроводных сетей. Работы ведёт Управление капитального строительства.
Автомобилистам предложено объезжать закрытую зону по улицам Центральной, Карельской и Литовской. На этот же период изменятся маршруты общественного транспорта: автобусы № 24 и 44 будут курсировать по улице Центральной. Остановку у дома № 22а на Латвийской временно перенесут ближе к перекрёстку.
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