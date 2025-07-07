В Екатеринбурге ограничат движение транспорта во время крестного хода 16–17 июля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге с 11 по 21 июля проходит фестиваль «Царские дни». Как сообщили в мэрии города, в эти дни в столицу Урала прибудут тысячи паломников со всей России. Основные изменения в организации движения транспорта связаны с проведением крестного хода в ночь с 16 на 17 июля.Движение и парковка автомобилей будут ограничены на улице Царской — от улицы Первомайской до улицы Дзержинского — с 00.10 16 июля до 04.00 17 июля. Кроме того, с 02.30 до 08.00 17 июля, во время прохождения шествия, планируется временное перекрытие ряда улиц.Для паломников с 14 по 18 июля будет работать палаточный городок по адресу: улица Царская, 10 — в северной части нижней площадки Храма-Памятника на Крови.Для обеспечения безопасности изменится схема движения пешеходных потоков: вход на территорию организуют со стороны сквера ЮНЕСКО, а выходы направят в сторону улиц Дзержинского и Первомайской. Основной поток паломников будет выходить на улицу Карла Либкнехта.