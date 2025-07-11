Возрастное ограничение 18+
Выступление «Четверио» в екатеринбургском баре сорвали на половине концерта, несколько человек задержали
Всех доставленных в полицию позже отпустили, кому-то пришлось дожидаться родителей
Фото: соцсети
На концерт исполнительницы Наташи Четверио в Екатеринбурге пришли силовики и люди в камуфляжной форме — предположительно, активисты «Русской общины».
Концерт в баре «New bar» на 8 марта, 8Д начался в 19.00, представители правоохранительных органов прибыли на место около 20.20 и прервали выступление, сообщили читатели Вечерних ведомостей. Как сообщил наш читатель, силовики загнали внутрь помещения людей, стоявших возле входа.
В отдел полиции №5 с концерта доставили минимум шесть человек, из которых четверо — несовершеннолетние, сообщил ещё один источник .
Солистку Наташу Четверио (настоящее имя — Наталия Иванова) также доставляли в отдел №5, где у неё отобрали объяснение и отпустили, она успела на свой вечерний поезд в другой город.
Всего силовики проверили 70 человек, сообщило издание Е1 со ссылкой на свой источник. Вероятной причиной стало то, что в бар провели несовершеннолетних, хотя концерт имел возрастное ограничение 18+. Несовершеннолетних зрителей могла провести в бар сама солистка.
Отметим, что место концерта «Четверио» заранее не анонсировалось — то, что он пройдёт в «New bar», сообщили лишь в день выступления. Билеты на концерт стоили от 600 до 1200 рублей.
Это уже не первый концерт исполнительницы в туре по России и Казахстану, но до Екатеринбурга её выступления не срывали. Возможно, повышенный интерес екатеринбургских силовиков к личности Наталии Ивановой связан с тем, что в прошлом году у неё и её подруги Катрин Ненашевой проводили обыски по делу о госизмене против Петра Верзилова (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов), кроме того, Иванова высказывалась в поддержку Алексея Нaвальнoго и против внешнеполитических решений руководства России. В мае 2022 года песню «Четверио» «Смерть ментам» внесли в реестр экстремистских материалов. Ранее её группа называлась «Четверио им. Аллaха», но сейчас название сократилось до просто «Четверио».
Добавим, что это не единственный концерт в Екатеринбурге в последнее время, который был сорван силовиками. До этого правоохранительные органы дважды наведывались в бар Syndrome, где силовики проверяли у гостей заведения документы и личные чаты. Сначала из-за рейда не состоялся концерт групп Bastard Youth, Dead Generation и «Полоз», затем в связи с проверкой правоохранителей была сорвана панк-вечерника.
Концерт в баре «New bar» на 8 марта, 8Д начался в 19.00, представители правоохранительных органов прибыли на место около 20.20 и прервали выступление, сообщили читатели Вечерних ведомостей. Как сообщил наш читатель, силовики загнали внутрь помещения людей, стоявших возле входа.
Правоохранители были одеты по-разному: кто-то в чёрном, кто-то в камуфляжной форме и балаклавах. Была девушка-кинолог с собакой. Рядом также был замечен автозак.
— пишет читатель
В отдел полиции №5 с концерта доставили минимум шесть человек, из которых четверо — несовершеннолетние, сообщил ещё один источник .
Фото: соцсети
Солистку Наташу Четверио (настоящее имя — Наталия Иванова) также доставляли в отдел №5, где у неё отобрали объяснение и отпустили, она успела на свой вечерний поезд в другой город.
Всего силовики проверили 70 человек, сообщило издание Е1 со ссылкой на свой источник. Вероятной причиной стало то, что в бар провели несовершеннолетних, хотя концерт имел возрастное ограничение 18+. Несовершеннолетних зрителей могла провести в бар сама солистка.
Иллюстрация: соцсети Четверио
Всё довольно быстро закончилось. У всех проверили документы спокойно, вежливо. Никаких проблем не было. На входе охрана [бара] проверяла паспорта у всех зрителей, так как концерт имеет возрастное ограничение,
— сказал Е1 менеджер «New bar» Владислав Ляхов
Отметим, что место концерта «Четверио» заранее не анонсировалось — то, что он пройдёт в «New bar», сообщили лишь в день выступления. Билеты на концерт стоили от 600 до 1200 рублей.
Это уже не первый концерт исполнительницы в туре по России и Казахстану, но до Екатеринбурга её выступления не срывали. Возможно, повышенный интерес екатеринбургских силовиков к личности Наталии Ивановой связан с тем, что в прошлом году у неё и её подруги Катрин Ненашевой проводили обыски по делу о госизмене против Петра Верзилова (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов), кроме того, Иванова высказывалась в поддержку Алексея Нaвальнoго и против внешнеполитических решений руководства России. В мае 2022 года песню «Четверио» «Смерть ментам» внесли в реестр экстремистских материалов. Ранее её группа называлась «Четверио им. Аллaха», но сейчас название сократилось до просто «Четверио».
Иллюстрация: соцсети «Четверио»
Добавим, что это не единственный концерт в Екатеринбурге в последнее время, который был сорван силовиками. До этого правоохранительные органы дважды наведывались в бар Syndrome, где силовики проверяли у гостей заведения документы и личные чаты. Сначала из-за рейда не состоялся концерт групп Bastard Youth, Dead Generation и «Полоз», затем в связи с проверкой правоохранителей была сорвана панк-вечерника.
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