Выступление «Четверио» в екатеринбургском баре сорвали на половине концерта, несколько человек задержали

Правоохранители были одеты по-разному: кто-то в чёрном, кто-то в камуфляжной форме и балаклавах. Была девушка-кинолог с собакой. Рядом также был замечен автозак.

— сказал Е1 менеджер «New bar» Владислав Ляхов

Всё довольно быстро закончилось. У всех проверили документы спокойно, вежливо. Никаких проблем не было. На входе охрана [бара] проверяла паспорта у всех зрителей, так как концерт имеет возрастное ограничение,