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Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова покинула свою должность
Фото: Вечерние ведомости
Медиа сообщают об уходе в отставку с поста прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой. Как передаёт близкий к администрации Екатеринбурга канал «Екатеринбург. Главное», она уже перешла на другое место работы в надзорном ведомстве – возглавив Центр подготовки прокурорских кадров при прокуратуре Свердловской области.
Исполняющим обязанности прокурора Екатеринбурга стал бывший заместитель Кузнецовой Евгений Аюпов, добавляет канал.
В самом ведомстве эту информацию пока не комментировали. На официальном сайте прокуратуры на момент написания новости прокурором Екатеринбурга по-прежнему указана Кузнецова.
Светлана Кузнецова была назначена прокурором Екатеринбурга 1 июля 2015 года – приказ о её назначении подписывал генпрокурор Юрий Чайка. Кузнецова тогда перешла на работу в Екатеринбург с должности прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила, сменив Вячеслава Петрова, возглавлявшего городскую прокуратуру столицы Урала с 2007 года.
Исполняющим обязанности прокурора Екатеринбурга стал бывший заместитель Кузнецовой Евгений Аюпов, добавляет канал.
В самом ведомстве эту информацию пока не комментировали. На официальном сайте прокуратуры на момент написания новости прокурором Екатеринбурга по-прежнему указана Кузнецова.
Светлана Кузнецова была назначена прокурором Екатеринбурга 1 июля 2015 года – приказ о её назначении подписывал генпрокурор Юрий Чайка. Кузнецова тогда перешла на работу в Екатеринбург с должности прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила, сменив Вячеслава Петрова, возглавлявшего городскую прокуратуру столицы Урала с 2007 года.
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