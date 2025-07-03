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Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова покинула свою должность

23.37 Пятница, 11 июля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Медиа сообщают об уходе в отставку с поста прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой. Как передаёт близкий к администрации Екатеринбурга канал «Екатеринбург. Главное», она уже перешла на другое место работы в надзорном ведомстве – возглавив Центр подготовки прокурорских кадров при прокуратуре Свердловской области.

Исполняющим обязанности прокурора Екатеринбурга стал бывший заместитель Кузнецовой Евгений Аюпов, добавляет канал.

В самом ведомстве эту информацию пока не комментировали. На официальном сайте прокуратуры на момент написания новости прокурором Екатеринбурга по-прежнему указана Кузнецова.

Светлана Кузнецова была назначена прокурором Екатеринбурга 1 июля 2015 года – приказ о её назначении подписывал генпрокурор Юрий Чайка. Кузнецова тогда перешла на работу в Екатеринбург с должности прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила, сменив Вячеслава Петрова, возглавлявшего городскую прокуратуру столицы Урала с 2007 года.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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21:42 На Вторчермете собака с новорождённым щенком искала помощи
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19:04 Под Серовом водитель фуры уснул за рулём и погубил человека
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16:51 Почти 10 лет запросило Гособвинение зарезавшему девушку и её мать подростку в Екатеринбурге
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13:13 Пять автомобилей столкнулись ночью в уральской столице на улице Щербакова
12:20 В Екатеринбурге изменились сроки перекрытия улицы Комсомольской
11:47 87-летнему екатеринбургскому тренеру Николаю Ражеву отказали в УДО
10:41 Жителя Свердловской области будут судить за имитацию ДТП ради получения страховых выплат
10:23 В августе в Екатеринбурге закроют стоянку у ДИВСа
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