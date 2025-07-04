Новый памятник соседу Николая Ипатьева открыли в Екатеринбурге

Фото: БФ «Мемориал Романовых»





— сказали в фонде. «Это был автономный водопровод. Труды Шапошниковых невольно облегчали быт Николая II»,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Могилу инженера Ивана Шапошникова на Михайловском кладбище Екатеринбурга отыскали представители благотворительного фонда «Мемориал Романовых» и установили вместо едва заметного металлического креста новое надгробие.В открытии памятника приняли участие замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга Александр Кашигин и начальник отдела по работе с общественными организациями администрации Кировского района Владимир Пацкалев.Семья Шапошниковых связана с династией Романовых следующим образом, — объяснилив фонде «Мемориал Романовых» — их дом располагался на Вознесенском проспекте рядом с домом горного чиновника Ивана Редикорцева, и Иван Шапошников на рубеже XIX-XX веков построил колодец для обоих домов. В 1908 году Редикорцев продал дом инженеру-строителю Николаю Ипатьеву, по фамилии которого он и вошёл в историю. Когда в доме в заключении находилась семья бывшего императора, из этого колодца Романовы пили воду, поскольку водопровод в Екатеринбурге появился только в 1920-х годах.