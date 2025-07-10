В свердловские больницы передали 20 новых машин «Скорой помощи»

«Я желаю, чтобы каждый день те медицинские подвиги, которые совершают в этих машинах, приносили желаемый эффект. А всем бригадам, которые сядут в эти новые машины, — безопасной езды»,



— сказала глава областного Минздрава.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сразу 20 современных автомобилей скорой медицинской помощи пополнили автопарки больниц Свердловской области. Ключи от спецтехники медучреждениям региона сегодня, 11 июня, вручила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.Как подчеркнула Савинова, за последние три года в регионе уже было заменено около 150 машин скорой помощи. Новые автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи и рассчитаны на работу в условиях как крупных городов, так и удалённых населённых пунктов.Как сообщает официальный ресурс свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», новые автомобили уже направлены в Верхнюю Салду, Ивдель, Кировград, Нижнюю Салду, Новую Лялю, Пышму, Реж, Серов, Сухой Лог, Тавду, Талицу, Алапаевск, Байкалово. Эти территории нуждаются в обновлении автопарка особенно остро — часть старых машин уже выработала ресурс и не отвечала современным требованиям. Несколько машин останется в Екатеринбурге.Для справки: всего на сегодняшний день на балансе медицинских организаций Свердловской области находится около 570 санитарных автомобилей.