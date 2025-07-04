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Синоптики обещают выходные без дождей в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области не будет дождей. Об этом говорят прогнозы синоптиков.
В субботу, 12 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура ночью +7...+12°C, днём +19...+24°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +10...+12°C, днём +22...+24°C. Ветер 5-10 м/сек.
В воскресенье, 13 июля, в регионе переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью +7...+12°C, днём +18...+24°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала без осадков, ночью +10...+12°C, днём +21...+23°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 12 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура ночью +7...+12°C, днём +19...+24°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +10...+12°C, днём +22...+24°C. Ветер 5-10 м/сек.
В воскресенье, 13 июля, в регионе переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью +7...+12°C, днём +18...+24°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала без осадков, ночью +10...+12°C, днём +21...+23°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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