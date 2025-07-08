Возрастное ограничение 18+
Жители Сысертского района вновь обратились к Паслеру по поводу мусорного полигона
Фото документа: АНО «Щит Малой Родины»
Активисты АНО «Щит Малой Родины» обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой отменить приказ теперь уже бывшего министра ЖКХ Николая Смирнова.
Этим приказом территория, прилегающая к деревне Андреевке, была отведена под размещение мусорного полигона.
Отметим, что приказ ранее опротестовала прокуратура – правда, пока не в судебном порядке.
Напомним, Денис Паслер во время празднования Дня молодёжи в Сысерти заявил, что мусорного полигона в Сысертском районе не будет. Инициативная группа сысертчан, выступавших против мусорного объекта, после этого поблагодарила главу Свердловской области, но сказала, что не будет прекращать общественную работу.
Этим приказом территория, прилегающая к деревне Андреевке, была отведена под размещение мусорного полигона.
Отметим, что приказ ранее опротестовала прокуратура – правда, пока не в судебном порядке.
Напомним, Денис Паслер во время празднования Дня молодёжи в Сысерти заявил, что мусорного полигона в Сысертском районе не будет. Инициативная группа сысертчан, выступавших против мусорного объекта, после этого поблагодарила главу Свердловской области, но сказала, что не будет прекращать общественную работу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Паслер отчитался перед Мишустиным о социально-экономических показателях Свердловской области
08 июля 2025
08 июля 2025
Три пожара тушат в свердловских лесах
02 июля 2025
02 июля 2025