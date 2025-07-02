В августе в Екатеринбурге закроют стоянку у ДИВСа





сообщается на сайте города. «Так, 15, 22 и 23 августа в период с 00.00 до 22.00 будет закрыта стоянка, расположенная с нечётной стороны улицы Николая Никонова, между территорией Дворца игровых видов спорта и въездом на стоянку спортивного комплекса "Динамо"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В августе во время проведения Чемпионата России по боксу среди мужчин, который пройдёт в Екатеринбурге, возле ДИВСа закроют стоянку.Ограничения не коснутся лишь транспорта, аккредитованного федерацией бокса России.