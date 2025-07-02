Возрастное ограничение 18+
В августе в Екатеринбурге закроют стоянку у ДИВСа
Фото: Вечерние ведомости
В августе во время проведения Чемпионата России по боксу среди мужчин, который пройдёт в Екатеринбурге, возле ДИВСа закроют стоянку.
Ограничения не коснутся лишь транспорта, аккредитованного федерацией бокса России.
«Так, 15, 22 и 23 августа в период с 00.00 до 22.00 будет закрыта стоянка, расположенная с нечётной стороны улицы Николая Никонова, между территорией Дворца игровых видов спорта и въездом на стоянку спортивного комплекса "Динамо"»,
– сообщается на сайте города.
Ограничения не коснутся лишь транспорта, аккредитованного федерацией бокса России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Пушкина
07 июля 2025
07 июля 2025