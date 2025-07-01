Здоровье «уральского гусара» продолжает ухудшаться в заточении

«На фоне переживаний из-за несправедливого преследования со стороны администрации ФКУ ИК-2 у Ярослава началось воспаление лицевого нерва, парализовало правую сторону лица, немеет язык,



— сообщает адвокат Фёдор Акчермышев, представляющий интересы Ярослава».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Поступили новости про Ярослава Ширшикова, известного пиарщика, оппозиционера и основателя шуточного движения за возрождение гусарства. И вновь новости печальные — в условиях неволи у него продолжает ухудшаться здоровье.Напомним, недавно Ярослав Ширшиков перенёс операцию по ампутации глаза и протезирование. Здоровье его пошло на спад после того, как он был осуждён по делу об оправдании терроризма. Сам он через адвоката жаловался на условия содержания, в частности — на две аварии: в одном случае канализационные стоки затопили коридор места заключения, а во втором неисправная проводка вызвала перебои с электричеством.Сейчас Ярослав Ширшиков содержится в едином помещении камерного типа ФКУ ИК-13. Через адвоката он озвучил благодарность работникам медсанчасти колонии за «внимательное и профессиональное сопровождение здоровья».По словам адвоката, через суд будет обжаловано постановление о переводе Ярослава Ширшикова в ЕПКТ, поскольку оно «по своему содержанию в обосновании перевода не соответствует фактическим обстоятельствам».