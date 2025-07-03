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В серовской больнице спасли раздробленную ногу молодого экскаваторщика

20.43 Четверг, 10 июля 2025
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области
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Жуткий несчастный случай в Серове завершился хэппи-эндом. Местным врачам удалось спасти ногу молодому человеку, попавшему под мотокультиватор.

Несчастье стряслось с машинистом экскаватора на приусадебном участке, когда он получил тяжёлую травму. Нога молодого человека попала под мотокультиватор и была буквально раздроблена. Инцидент, который сам пострадавший называет «резнёй мотоблоком», привёл к медицинскому прорыву — врачи Серовской городской больницы впервые провели в Северном управленческом округе Свердловской области операцию внеочагового остеосинтеза по международной методике с применением аппарата Хоффмана.

При осмотре травмированной ноги в Серовской ЦГБ, куда на «Скорой» доставили пострадавшего, выяснилось, что у молодого человека множественные оскольчатые переломы большеберцовой кости. До недавнего времени ногу пришлось бы ампутировать. Но в данном случае травматологи решились на использование современной технологии фиксации костей. Аппарат Хоффмана, представляющий собой систему внешних металлических конструкций — штанг, стержней и зажимов, — позволил надёжно зафиксировать обломки кости без необходимости повторного хирургического вмешательства в будущем.

Как сообщает сегодня официальный ресурс областного Минздрава «Здоровье уральцев», операция прошла успешно. Девять дней пациент находился под наблюдением врачей, после чего был выписан домой. Аппарат Хоффмана останется на ноге до полного сращения костной ткани, а затем будет снят без повторной операции. Это значительно снижает травматичность и ускоряет восстановление.

Для Серовской больницы этот случай стал важной вехой — доказательством, что региональная медицина готова внедрять передовые технологии ради сохранения качества жизни пациентов, — отмечают в министерстве.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:40 Подельница Пенсионера осуждена в Нижнем Тагиле за сбыт наркотиков
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19:14 Из девяти вчерашних свердловских пожаров только два пришлись на жилой сектор
18:02 Природоохранная прокуратура выявила незаконную вырубку возле посёлка Черноисточинск
17:32 Глава СК заинтересовался нарушением жилищных прав умершей в 2022 году екатеринбурженки
16:50 Труп женщины обнаружили на ленте мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле после разгрузки мусоровоза
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15:46 Ещё одному новоуральцу вынесли приговор за оскорбление инспектора ДПС в интернете
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14:30 На Тюменском тракте под Камышловом опрокинулся грузовик
13:05 В Свердловской области двое мальчиков из любопытства выкладывали на рельсы камни
12:33 Супруга ударившего пенсионерку мужчины в Екатеринбурге рассказала свою версию
12:14 Жителя Каменска-Уральского будут судить за незаконный оборот контрафактных сигарет
11:41 В Первоуральске вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве по неосторожности
11:10 В Екатеринбурге кондуктор автобуса подралась с подростками
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